«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، الجمعة، أنها قبلت الالتزامات التى تعهدت به مجموعتا «أمازون» و«ميتا» الأميركيتان العملاقتان طوعاً، لتحسين ممارساتهما في مواجهة المخاوف من المنافسة غير العادلة على منصاتهما للتجارة الإلكترونية، وهو ما يعني انتهاء التحقيقات التي فتحتها في هذا الشأن.

واستهدفت الهيئة التنظيمية الممارسات المحتملة من قِبل «أمازون» الرامية لتفضيل مبيعاتها المباشرة على حساب التجار الخارجيين على منصاتها، مشيرة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إلى تعهد «أمازون» بمنح البائعين المستقلين فرصة عادلة لترويج منتجاتها عبر منصاتها، وعدم استخدام بيانات البائعين المتنافسين في الحصول على ميزة غير عادلة.

وفتحت الهيئة تحقيقا في العام 2022، لمعرفة ما إذا كانت «أمازون» في وضع مهيمن في المملكة المتحدة، وما إذا كانت تسيء استخدام هذا الموقع.

تعهدات بعدم استغلال بيانات العملاء

وردّ ناطق باسم «أمازون» في بيان أُرسل لوكالة «فرانس برس»: «لقد تعاملنا بشكل بنّاء مع هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، ونرحب بهذا القرار الذي سيحافظ على قدرتنا في خدمة عملائنا، وأكثر من مئة ألف شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم «أمازون» لإجراء عمليات تجارية في المملكة المتحدة».

وأعلنت المفوضية الأوروبية، ديسمبر الماضي في إجراء مماثل، أنها تحصلت على وعد من «أمازون» بإنهاء ممارسات تُعتبر مانعة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق باستغلال بيانات البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصاتها.

تحقيق مماثل لـ«ميتا»

وأضافت الهيئة من جهتها أن شركة «ميتا» وقعت أيضاً على تعهدات ستمنعها من استغلال بيانات العملاء الذين ينشرون إعلانات على منصاتها، للحصول على ميزة تنافسية.

وفتحت هيئة المنافسة تحقيقا في العام 2021 لتحديد ما إذا كانت «ميتا» قد حصلت على ميزة غير عادلة مقابل منافسيها، خصوصاً أولئك الذين يقدّمون خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، وسيكون في إمكان هؤلاء المنافسين لـ«فيسبوك»، الذين يستخدمون أيضاً منصات «ميتا»، رفض استخدام أجزاء معينة من بياناتهم الإعلانية من قِبل المجموعة الأميركية العملاقة.

وقالت هيئة المنافسة البريطانية إن «ميتا» التزمت أيضاً بالحد من كيفية استخدام هذه البيانات في تطوير منتجاتها.

وصرحت المجموعة الأميركية، الجمعة، في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»: «نرحب بقرار هيئة مراقبة المنافسة البريطانية بإنهاء تحقيقها»، موضحة أنها «ملتزمة بوضع أنظمة وضوابط، للتأكد والتحقق من عدم استخدام البيانات الواردة من المعلنين المنافسين».

كما تخضع «ميتا» لتحقيق مماثل من قِبل المفوضية الأوروبية.