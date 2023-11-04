  • Alwasat News
Atwasat

«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 12:54 مساء
«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما
شعار «ميتا» على مقرها في كاليفورنيا، 28 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، الجمعة، أنها قبلت الالتزامات التى تعهدت به مجموعتا «أمازون» و«ميتا» الأميركيتان العملاقتان طوعاً، لتحسين ممارساتهما في مواجهة المخاوف من المنافسة غير العادلة على منصاتهما للتجارة الإلكترونية، وهو ما يعني انتهاء التحقيقات التي فتحتها في هذا الشأن.

واستهدفت الهيئة التنظيمية الممارسات المحتملة من قِبل «أمازون» الرامية لتفضيل مبيعاتها المباشرة على حساب التجار الخارجيين على منصاتها، مشيرة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إلى تعهد «أمازون» بمنح البائعين المستقلين فرصة عادلة لترويج منتجاتها عبر منصاتها، وعدم استخدام بيانات البائعين المتنافسين في الحصول على ميزة غير عادلة.

وفتحت الهيئة تحقيقا في العام 2022، لمعرفة ما إذا كانت «أمازون» في وضع مهيمن في المملكة المتحدة، وما إذا كانت تسيء استخدام هذا الموقع.

تعهدات بعدم استغلال بيانات العملاء
وردّ ناطق باسم «أمازون» في بيان أُرسل لوكالة «فرانس برس»: «لقد تعاملنا بشكل بنّاء مع هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، ونرحب بهذا القرار الذي سيحافظ على قدرتنا في خدمة عملائنا، وأكثر من مئة ألف شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم «أمازون» لإجراء عمليات تجارية في المملكة المتحدة».

وأعلنت المفوضية الأوروبية، ديسمبر الماضي في إجراء مماثل، أنها تحصلت على وعد من «أمازون» بإنهاء ممارسات تُعتبر مانعة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق باستغلال بيانات البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصاتها.

تحقيق مماثل لـ«ميتا»
وأضافت الهيئة من جهتها أن شركة «ميتا» وقعت أيضاً على تعهدات ستمنعها من استغلال بيانات العملاء الذين ينشرون إعلانات على منصاتها، للحصول على ميزة تنافسية.

وفتحت هيئة المنافسة تحقيقا في العام 2021 لتحديد ما إذا كانت «ميتا» قد حصلت على ميزة غير عادلة مقابل منافسيها، خصوصاً أولئك الذين يقدّمون خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، وسيكون في إمكان هؤلاء المنافسين لـ«فيسبوك»، الذين يستخدمون أيضاً منصات «ميتا»، رفض استخدام أجزاء معينة من بياناتهم الإعلانية من قِبل المجموعة الأميركية العملاقة.

«ميتا» تطرح اشتراكات مدفوعة على «فيسبوك» و«إنستغرام» في أوروبا
تحسّن في أرباح «ميتا» بسبب إقبال المعلنين على منصاتها وخفض نفقاتها

وقالت هيئة المنافسة البريطانية إن «ميتا» التزمت أيضاً بالحد من كيفية استخدام هذه البيانات في تطوير منتجاتها.

وصرحت المجموعة الأميركية، الجمعة، في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»: «نرحب بقرار هيئة مراقبة المنافسة البريطانية بإنهاء تحقيقها»، موضحة أنها «ملتزمة بوضع أنظمة وضوابط، للتأكد والتحقق من عدم استخدام البيانات الواردة من المعلنين المنافسين».

كما تخضع «ميتا» لتحقيق مماثل من قِبل المفوضية الأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال
باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر
باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي
الطاقة الشمسية في العراق ثروة غير مستغلّة
الطاقة الشمسية في العراق ثروة غير مستغلّة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال
مخاطر الذكاء الصناعي بين الحقيقة والخيال...
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض...
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة بعيدة جداً
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة ......
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية...
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة...
المزيد
«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة على منصاتهما
«ميتا» و«أمازون» تتعهدان بتحسين ممارساتهما لإتاحة المنافسة ......
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات ......
وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً
وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً...
الطاقة الشمسية في العراق ثروة غير مستغلّة
الطاقة الشمسية في العراق ثروة غير مستغلّة...
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الصناعي...
المزيد