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رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة ناجحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 11:02 صباحا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة ناجحة
غوي هايشاو (يسار) وتشو يانغتشو (وسط) وجينغ هايبنغ (يمين) يلوّحون بأيديهم خلال مراسم قبل انطلاق المهمة «شنتشو-19» في موقع الإطلاق جيوتشيوان بمقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، 30 مايو 2023. (أ ف ب)
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عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين بسلام إلى الأرض الثلاثاء، بعد خمسة أشهر أمضوها في مدار المحطة الفضائية الصينية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وهبط جينغ هايبنغ وتشو يانغتشو وغوي هايشاو في موقع الهبوط بدونغفنغ في الصين الساعة 08:11 (00:11 ت غ)، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في)، حسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت اللقطات كبسولة عودتهم وهي تهبط بالمظلة في صحراء غوبي القاحلة، وتطلق سحابة من الغبار البرتقالي عند الاصطدام بالأرض.

وأكد موظفو الإشراف الطبي والتأمين في الموقع أن رواد الفضاء في صحة جيدة، بحسب التلفزيون الصيني الذي أشار إلى أن «الرحلة المأهولة ضمن مهمة (شنتشو-16) كانت ناجحة تماما».

وانتقل جينغ وتشو وغوي إلى محطة تيانغونغ الفضائية الصينية في أواخرمايو، وظلوا في المدار لمدة 154 يوما، وأمضوا الوقت في إجراء تجارب علمية وساروا في الفضاء لمدة ثماني ساعات تقريبا، وقد حل محلهم طاقم جديد الأسبوع الماضي بعد أن انطلقت مهمة (شنتشو-17) من موقع الإطلاق جيوتشيوان في شمال غرب البلاد.

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وسيجري تانغ هونغبو وتانغ شنغجي وجيانغ شينلين اختبارات متعلقة بعلوم الفضاء والحمولة التطبيقية، بحسب وكالة الفضاء للرحلات المأهولة في البلاد، كما سيقومون بأعمال الصيانة لإصلاح الأضرار الطفيفة التي لحقت بالمحطة بسبب الحطام الفضائي.

وسرّعت بكين خططها لتصبح قوة فضائية كبرى منذ تولي الرئيس شي جينبينغ السلطة قبل عقد، واستثمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم تريليونات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش للحاق بالولايات المتحدة وروسيا.

وتهدف الصين أيضا إلى إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030 وبناء قاعدة على سطح القمر في نهاية المطاف.

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