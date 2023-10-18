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«إكس» تبدأ فرض رسوم سنوية على المستخدمين بقيمة «دولار»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 01:03 مساء
«إكس» تبدأ فرض رسوم سنوية على المستخدمين بقيمة «دولار»
شعار تطبيق «إكس» للتواصل الاجتماعي. (الإنترنت)
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أعلنت منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، «تويتر» سابقًا، أنها بدأت اختبار نظام جديد يفرض رسومًا سنوية على المستخدمين بقيمة واحد دولار على الأقل للوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة.

ويشمل نظام الاشتراك الجديد، الذي يحمل اسم «Not A Bot» فرض رسوم على مزايا الإعجاب ونشر التغريدات أو حفظ تغريدات على نسخة الويب الخاصة بالمنصة، كما نقلت وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء.

وأوضحت «إكس» في بيان أن الهدف من هذا النظام الجديد هو محاربة الروبوتات الآلية التي تستغل المنصة، موضحة أن قيمة الاشتراك ستختلف من بلد إلى آخر، على أن تبدأ تجربة نظام الاشتراك الجديد من نيوزيلندا والقلبين.

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نظام الاشتراك الجديد يستهدف المستخدمين الجدد
وأكد بيان المنصة أن المستخدمين الحاليين لن يتأثروا بهذا النظام الجديد، لكن المستخدمين الجدد الذين لا يرغبون في الاشتراك لن يتمكنوا إلا من عرض وقراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.

ولطالما مثلت الروبوتات الآلية حيزًا كبيرًا ونقطة مثيرة للجدل بالنسبة لإيلون ماسك الذي استحوذ على الشركة العام الماضي، وهو ما دفع المنصة يوليو الماضي إلى فرض حد لعرض التغريدات «لضمان صحة قاعدة مستخدميها».

وفي بداية الشهر الجاري، نقلت «رويترز» عن مصدر أن الرئيس التنفيذي لـ«إكس» ليندا ياكارينو، التقت بمقرضي المنصة، حيث قالت إن الشركة ستختبر ثلاثة مستويات من خدمة الاشتراك الخاصة بها بناءً على عدد الإعلانات المعروضة للمستخدم.

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