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«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الخميس 31 أغسطس 2023, 04:31 مساء
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شعار تطبيق «إكس» يظهر على شاشة أحد الهواتف المحمولة في لوس أنجليس بتاريخ 31 يوليو 2023 (أ ف ب )
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ستتيح منصة «إكس» (تويتر سابقًا) إجراء مكالمات صوتية ومرئية من خلالها، على ما أعلن مالكها إيلون ماسك، الخميس، في خطوة ترمي إلى جعل شبكة التواصل الاجتماعي «تطبيقًا شاملًا».

وكتب إيلون ماسك في منشور على المنصة إن «المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى إكس»، لكنه لم يُشر إلى موعد إطلاق هاتين الوظيفتين الجديدتين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنهما ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بـأنظمة «أندرويد» و«آي أو إس»، إضافة إلى أجهزة «ماك» والكمبيوتر الشخصي (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف «إكس» بأنها «دليل الهاتف العالمي».

ماسك: إكس ستصبح تطبيقًا شاملًا متنوع الأغراض
وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في يوليو الماضي تغيير اسم «تويتر» إلى «إكس»، وأكدا أن الشبكة ستصبح تطبيقًا شاملًا متنوع الأغراض مستوحى من منصة «وي تشات» في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.

وحصلت ذراع «إكس» للمدفوعات «تويتر بايمنتس»، الإثنين، من سلطات ولاية رود آيلاند الأميركية على ترخيص «مهم» يجيز إرسال عملات، ما يخولها «المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة» كالتداول والمَحافظ والمدفوعات، على ما أفاد هذا الأسبوع موقع «كوين واير» المتخصص في العملات المشفرة، موضحًا أن هذا الترخيص يمكن «إكس» من «تخزين الأصول الرقمية ونقلها وتسهيل تبادلها بشكل آمن نيابة عن مستخدميها».

تراجع النشاط الإعلاني لـ«إكس»
ومنذ أن اشترى ماسك «تويتر» في أكتوبر الماضي تراجع النشاط الإعلاني للمنصة؛ إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته، وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى، وردّ الملياردير على ذلك باعتماد نهج جديد يتمثل في توسيع قاعدة الاشتراكات لقاء رسم مالي.

- ماسك يلغي خاصية الحظر على منصة «إكس»
- أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

وقابل عدد كبير من المستخدمين والمعلنين برد فعل سلبي فرض الموقع الرسوم الجديدة على الخدمات التي كانت مجانية سابقًا، فضلًا عن التغييرات في الإشراف على المحتوى، وعودة الحسابات اليمينية المتطرفة التي كانت حُظرت سابقًا. كذلك ألغى ماسك شعار «تويتر» الشهير، مستعيضًا عن الطائر الأزرق بحرف «إكس» أبيض.

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