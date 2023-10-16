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أستراليا تغرم «إكس» لفشلها في التعامل مع المحتوى المسيء للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 16 أكتوبر 2023, 02:01 مساء
أستراليا تغرم «إكس» لفشلها في التعامل مع المحتوى المسيء للأطفال
شعار منصة «إكس». (الإنترنت)
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قررت هيئة السلامة التنظيمية في أستراليا، اليوم الإثنين، فرض غرامة مالية بقيمة 380 ألف دولار بحق منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بسبب الفشل في توضيح كيفية تعاملها مع المحتوى الذي يعتبر استغلالا جنسيا للأطفال.

وسبق وأصدرت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية، التي تؤكد أن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على رأس أولوياتها، مذكرة قانونية تتعلق بالشفافية بداية العام الجاري لـ«إكس» وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، تتساءل عن الإجراءات التي تتخذها تلك المنصات للتعامل مع انتشار المحتوى المسيء للأطفال والابتزاز الجنسي والبث المباشر للاعتداءات على الأطفال.

وقالت رئيسة المفوضية الأسترالية جولي إنمان إن «منصات إكس وغوغل لم تمتثلا لتلك التنبيهات، وكلتاهما فشلتا في الاستجابة بشكل كاف لعديد من الأسئلة التي جرى طرحها».

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منصة «إكس» أسوأ المخالفين لقواعد الخصوصية
وأضافت: «المنصة التي أعاد مالكها الجديد إيلون ماسك تسميتها كانت أسوأ المخالفين، حيث لم تقدم إجابات على بعض الأسئلة بما في ذلك عدد الموظفين الذين ظلوا في فريق الثقة والسلامة الذي عمل على منع المحتوى الضار وغير القانوني منذ تولي ماسك منصبه».

ويمكن لمنصة «إكس» تحدي الغرامة أمام المحكمة الفدرالية الأسترالية، التي يمكن بدورها فرض غرامة جديدة قد تصل إلى 500 ألف دولار يوميا، يجرى تنفيذها بأثر رجعي منذ مارس الماضي حينما كشفت المفوضية للمرة الأولى عدم امتثال المنصة لمذكرة الشفافية.

وأصدرت المفوضية كذلك تحذيرا رسميا لشركة «غوغل» بسبب تقديمها «إجابات عامة عن أسئلة محددة».

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