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«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 01:31 مساء
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
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يبدو أن شركة «أدوبي» العالمية للتكنولوجيا قررت اقتحام عالم الأزياء بفكر مختلف، حيث كشفت تصميم فستان فريد من نوعه يُمكنه تغيير تصميمه كل ثانية بضغطة واحدة. كما أنه يتفاعل مع شكل الجسم والحركة بكل سهولة، ويمكنه التبديل بين الأنماط.

وعرضت صاحبة التصميم، كريستين ديريك، تصميم الفستان خلال مؤتمر «أدوبي ماكس 2023»، حيث غيرت شكل الفستان الخارجي فور الضغط على زر صغير على واجهته.

الفستان جزء من مشروع باسم «Primrose»، يسمح للأشخاص بإظهار تصاميم يجرى ابتكارها من خلال استخدام تقنيات طورتها «أدوبي» مثل «فايرفلاي» و«أدوبي أفتر إيفكتس» و«Adobe Illustrator». وفور المشي بالفستان، يجرى إنشاء خطوط تشبه الماء التي تتناثر مباشرةً عليه، كما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

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إضفاء حيوية على القماش
ووصفت ديريك الفستان، وهو قصير دون أكمام، بأنه «فستان رقمي يضفي الحيوية على القماش»، مضيفة أن بإمكان الفستان الحركة مع مرتديه، مما يعني أن التصميم يتحرك في أي اتجاه تحرك الشخص.

وقالت: «على عكس الملابس التقليدية، الثابتة، يسمح مشروع Primrose بتغيير التصميم الخارجي في لحظة واحدة، وبضغطة زر».

وأظهرت ديريك خلال عرضها كيف يمكن للفستان عرض التصاميم المختلفة، بدءا من تصميم متقاطع إلى أشكال ماسية وخطوط متوازية، وغيرها من التصميمات.

كما كشفت أن العمل جار على تصميم فستان دون أزرار، يعتمد على أجهزة استشعار مدمجة لتغيير التصميم الخارجي. هذا يعني أنه يمكن تحريك التصاميم لتتغير تلقائيا، وتعكس أيضا حركة مرتدي الملابس.

وتأمل «أدوبي» بالنهاية من خلال «Primrose» دمج التكنولوجيا في عالم صناعة الملابس والأزياء، والسماح للمستهلكين بتغيير تصميم الملابس أو الحقائب أو حتى أثاث المنزل بسهولة عبر الضغط على زر واحد.

فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
فستان صممته شركة «أدوبي» باستخدام تقنيات ذكية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
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