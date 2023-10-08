«برادا» تصمم أزياء رواد الفضاء في الرحلة المقبلة إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تتجه دار الأزياء العالمية «برادا» إلى تصميم أزياء رواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خلال رحلتهم المقبلة إلى القمر، التي ستنطلق خلال العام 2025.

وتتعاون دار الأزياء الإيطالية مع شركة «أكسيوم سبيس»، لتصميم وإنتاج بدلات رواد الفضاء الجديدة، على أن أن تجلب «برادا» الخبرات والمواد في المشروع، كما نقلت الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي بيان مشترك، قالت «برادا» و«أكسيوم» إنهما ستستخدمان تقنيات وتصميمات مبتكرة، للسماح باستكشاف سطح القمر بشكل أكبر. ومن المقرر استخدام الأزياء الجديدة خلال مهمة «أرتيميس 3» المقبلة إلى القمر.

وأخبر أحد رواد الفضاء بـ«ناسا» شبكة «بي بي سي» أن «برادا تستطيع النجاح في هذا التحدي بفضل خبراتها الواسعة في التصميم». ولا تقتصر تلك الخبرة على عروض الأزياء في ميلانو، ولكن أيضا مشاركتها في تصميم أزياء عديد من المسابقات الدولية، بما فيها كأس أميركا للإبحار.

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بدلات الفضاء تحاكي مركبة فضائية مصغرة

وقال جيفري هوفمان، الذي شارك في خمس مهمات سابقة مع «ناسا»: «تملك برادا خبرة واسعة في تصميم مختلف أنواع الأقمشة والمنسوجات، وستكون قادرة على تقديم إسهامات تقنية إلى الطبقات الخارجية من بدلات رواد الفضاء».

وأضاف: «يجب ألا نتوقع أن نرى أزياء شديدة الرفاهية، فالبدلة الفضائية تشبه في الحقيقة مركبة فضائية مصغرة. يجب أن توفر لك الضغط والأكسجين، وتبقيك في درجة حرارة معقولة».

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت «أكسيوم» بدلة بتصميم جديد سيرتديها رواد الفضاء في مهمة «أرتيميس 3» المقبلة، تزن 55 كجم، وتعد الأفضل لرائدات الفضاء.