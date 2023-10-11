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التلسكوب الأوروبي غايا يُكمل خريطة درب التبانة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 01:01 مساء
التلسكوب الأوروبي غايا يُكمل خريطة درب التبانة
صورة وفرتها وكالة الفضاء الأوروبية في 25 أبريل 2018 لمجرة درب التبانة والمجرات المجاورة من خلال رصد تلسكوب «غايا» 1,7 مليار نجمة. (أ ف ب)
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كشف التلسكوب الفضائي غايا، المخصص لرسم خرائط مجرة درب التبانة، الثلاثاء في أحدث بياناته عن نصف مليون نجم جديد، وحدد بطريقة غير مسبوقة مواقع أكثر من 150 ألف كويكب.

 قدّم التلسكوب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والذي يعمل على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض منذ 10 سنوات، في الدفعة الثالثة من بياناته عام 2022، مواقع وحركات أكثر من 1,8 مليار نجم، ما أعطى رؤية ثلاثية الأبعاد كاملة إلى حد ما لمجرتنا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولا تزال ثمة فجوات، لأن (التلسكوب) غايا «لم يستكشف بشكل كامل مناطق السماء الكثيفة بشكل خاص بالنجوم»، والتي تسمى العناقيد الكروية، وفق ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، بمناسبة نشر كتيّب وسيط - قبل إصدار الكتالوغ الكامل الرابع في عام 2025.

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وتحتوي هذه العناقيد على نوى شديدة السطوع لدرجة أن ضوءها يمكن أن «يطغى على التلسكوبات التي تحاول الحصول على رؤية واضحة»، وتشكل «قطع اللغز المفقودة في خرائطنا للكون»، على ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

واختار التلسكوب غايا مجموعة «أوميغا سنتوري»، وهي أكبر مجموعة يمكن ملاحظتها من الأرض، وكشفت عن أكثر من نصف مليون نجم لم يكن ممكناً رصدها قبلاً لقربها الشديد من بعضها البعض.

خريطة كاملة واسعة النطاق لأوميغا سنتوري
هذه النتيجة، التي «تتجاوز التوقعات»، تقدم «خريطة كاملة واسعة النطاق لأوميغا سنتوري»، على ما يؤكد أليكسي مينتس، المشارك في إعداد المنشور الجديد وعضو اتحاد غايا الأوروبي.

وبما أن العناقيد هي من بين أقدم الأجسام في الكون، فإن مراقبتها تُعدّ خطوة حاسمة للعلماء الذين يريدون «تأكيد عمر مجرتنا» أو حتى تحديد مركزها، وفق وكالة الفضاء الأوروبية.

وسُجلت ميزة جديدة أخرى، تمثلت في أن التلسكوب غايا أوضح موقع أكثر من 156 ألف كويكب في نظامنا الشمسي، تقع في حزام الكويكبات (بين المريخ والمشتري)، أو في نقاط أبعد مثل كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري.

وأشار فرنسوا مينار، المدير العلمي لـ «غايا» في المركز الوطني لدراسات الفضاء، إلى أنه بفضل فترة مراقبة طويلة (66 شهراً، أي ضعف المدة السابقة)، تمكن التلسكوب من حساب الفترة المدارية بدقة «أفضل بـ100 إلى 200 مرة» من التلسكوبات الموجودة على الأرض. 

ويتيح ذلك تالياً قياس مدارات الكويكبات الكبيرة مثل سيريس أو هيجيا أو ميتيس بشكل كامل تقريباً، ما يساعد في تحسين التنبؤات واحتمالات التقارب أو حتى الاصطدام المستقبلي بالأرض، بحسب الباحث الفلكي.

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