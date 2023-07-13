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التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 09:11 صباحا
التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس
صورة نشرتها «ناسا» في 12 يوليو 2023 التقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب من أقرب منطقة لولادة النجوم، (ا ف ب)
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التقط التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» صورة جديدة مذهلة تُظهر ولادة نجوم مشابهة للشمس، تظهر انبعاث الهيدروجين الأحمر نتيجة انبثاق النجوم الناشئة من شرنقتها من الغبار في أقرب منطقة لتشكل النجوم من الأرض، على بعد 390 سنة ضوئية منها، وتقع في سحابة رو أوفيوتشي الغازية.

وتتضمن الصورة نحو 50 نجمة حديثة الولادة ذات أحجام مماثلة لشمسنا، التي مرت بنفس المرحلة قبل زمن طويل، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن المسؤول عن برنامج جيمس ويب العلمي في «سبايس تلسكوب سايتس إنستيتيوت»، كلاوس بونتوبيدان.

اكتشافات مبهرة للتلسكوب الفضائي
ويبهر «جيمس ويب» علماء الفلك بصوره الدقيقة التي لم يسبق لها مثيل منذ بدء مهمته قبل عام، إذ رصد أبعد مجرة اكتُشِفَت على الإطلاق، وقاس للمرة الأولى درجة حرارة الكواكب الصخرية البعيدة، وراقب نجوما حديثة وثقوبا سوداء.

- «ناسا» تحتفل بمرور سنة على الصور الأولى للتلسكوب الفضائي جيمس ويب

وكثرت الدراسات العلمية المستندة إلى عمليات الرصد التي ينفذها، وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لتلكسوب جيمس ويب في استكشاف العصور المبكرة للكون، فيما يركز أيضا على دراسة الكواكب الخارجية الواقعة خارج المجموعة الشمسية، ويُفترض أن تساعد كذلك في فهم تكوين النجوم ودورة حياتها بشكل أفضل.

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