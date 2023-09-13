واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على هيمنتها

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة «غوغل»، الثلاثاء، بدفع 10 مليارات دولار سنويا إلى «آبل» وشركات أخرى، للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.

وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة و«غوغل»، لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين، وفق وكالة «فرانس برس».

ووفقا للحكومة الأميركية، فقد بنت «غوغل» إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل «سامسونغ» و«آبل» و«فايرفوكس»، لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم. وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ«ألفابيت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.

«غوغل» تدافع عن نفسها

وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة، الواقع مقرها في كاليفورنيا، إقناع القاضي الفيدرالي، أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.

من جهته، رد محامي «غوغل» جون شميدلتين أمام المحكمة، الثلاثاء، بأن الشركة «قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محرّكها للبحث»، معتبراً أنّ محامي الادعاء «يتجنّبون حقيقة لا مفرّ منها».

وأكد المستشار العام لشركة «ألفابيت» كينيث ووكر، في بيان، أن «نجاحنا مستحق»، مضيفا: «الناس يستخدمون غوغل، لأنه ليس لديهم خيار آخر، بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة».

فرنسا تغرم «غوغل» مليوني يورو

غوغل تعلن الاستغناء عن نحو 12 ألف موظف

265 مليون يورو غرامة على «ميتا» لتقصيرها في حماية بيانات المستخدمين

«أيقونة سيليكون فالي»

وهذه أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة الأميركية شركة «مايكروسوفت» بسبب هيمنة نظام التشغيل «ويندوز». وبدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على «مايكروسوفت» العام 1998، وانتهت بتسوية العام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتقسيم الشركة.

وقالت الوزارة الأميركية في شكواها إنّ غوغل كانت في ذلك الوقت «أيقونة سيليكون فالي، باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة».

كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، على رأسها كولورادو، إلى المعركة، على الرغم من أنّ القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة، بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل «يلب» و«إكسبيديا».

ويمثّل محرّك البحث 90% من هذه السوق في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، ولا سيّما أجهزة «آيفون» من شركة «أبل»، والهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد» من شركة «غوغل».

وتمثّل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث نحو 60% من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من «يوتيوب» إلى «أندرويد». ولم يتمكن منافسوها، مثل «بينغ» من شركة «مايكروسوفت» و«داك داك غو»، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.