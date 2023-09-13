  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على هيمنتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 10:38 صباحا
واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على هيمنتها
شعار «غوغل» أمام مركز بيانات تابع للمجموعة في الدنمارك، 30 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

اتهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة «غوغل»، الثلاثاء، بدفع 10 مليارات دولار سنويا إلى «آبل» وشركات أخرى، للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.

وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة و«غوغل»، لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين، وفق وكالة «فرانس برس».

ووفقا للحكومة الأميركية، فقد بنت «غوغل» إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل «سامسونغ» و«آبل» و«فايرفوكس»، لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم. وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ«ألفابيت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.

«غوغل» تدافع عن نفسها
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة، الواقع مقرها في كاليفورنيا، إقناع القاضي الفيدرالي، أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.

من جهته، رد محامي «غوغل» جون شميدلتين أمام المحكمة، الثلاثاء، بأن الشركة «قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محرّكها للبحث»، معتبراً أنّ محامي الادعاء «يتجنّبون حقيقة لا مفرّ منها».

وأكد المستشار العام لشركة «ألفابيت» كينيث ووكر، في بيان، أن «نجاحنا مستحق»، مضيفا: «الناس يستخدمون غوغل، لأنه ليس لديهم خيار آخر، بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة».

فرنسا تغرم «غوغل» مليوني يورو
غوغل تعلن الاستغناء عن نحو 12 ألف موظف
265 مليون يورو غرامة على «ميتا» لتقصيرها في حماية بيانات المستخدمين

«أيقونة سيليكون فالي»
وهذه أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة الأميركية شركة «مايكروسوفت» بسبب هيمنة نظام التشغيل «ويندوز». وبدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على «مايكروسوفت» العام 1998، وانتهت بتسوية العام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتقسيم الشركة.

وقالت الوزارة الأميركية في شكواها إنّ غوغل كانت في ذلك الوقت «أيقونة سيليكون فالي، باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة».

كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، على رأسها كولورادو، إلى المعركة، على الرغم من أنّ القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة، بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل «يلب» و«إكسبيديا».

ويمثّل محرّك البحث 90% من هذه السوق في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، ولا سيّما أجهزة «آيفون» من شركة «أبل»، والهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد» من شركة «غوغل».

وتمثّل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث نحو 60% من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من «يوتيوب» إلى «أندرويد». ولم يتمكن منافسوها، مثل «بينغ» من شركة «مايكروسوفت» و«داك داك غو»، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات

هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن

مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا

مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال ...
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا
اليابان تنضم إلى سباق الهبوط على القمر بإطلاق صاروخي ناجح
اليابان تنضم إلى سباق الهبوط على القمر بإطلاق صاروخي ناجح
فيزيائيون يبتكرون وسيلة للكتابة على المياه
فيزيائيون يبتكرون وسيلة للكتابة على المياه
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. المركبة الهندية تهبط بنجاح على القمر
شاهد.. المركبة الهندية تهبط بنجاح على القمر...
اختفاء غامض للغيوم حول كوكب نبتون.. وعلماء يفكون اللغز
اختفاء غامض للغيوم حول كوكب نبتون.. وعلماء يفكون اللغز...
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال ......
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار ......
إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا وفرنسا وألمانيا
إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا ......
المزيد
واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على هيمنتها
واشنطن تتهم «غوغل» بدفع 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على ......
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ ......
الأول من نوعه.. اليابان تطلق قمرا صناعيا للتخلص من الحطام الفضائي
الأول من نوعه.. اليابان تطلق قمرا صناعيا للتخلص من الحطام ......
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد...
فيزيائيون يبتكرون وسيلة للكتابة على المياه
فيزيائيون يبتكرون وسيلة للكتابة على المياه...
المزيد