265 مليون يورو غرامة على «ميتا» لتقصيرها في حماية بيانات المستخدمين

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات على مجموعة «ميتا» المالكة لشركة «فيسبوك» غرامة قدرها 265 مليون يورو لصالح الاتحاد الأوروبي؛ لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها.

ويأتي التدبير في إطار تشديد الغرامات المالية والإجراءات القانونية المتخذة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد عمالقة التكنولوجيا على غرار «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل».

وأعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات «إنجاز تحقيق» بشأن «ميتا بلاتفورمز أيرلاند ليميتد»، الشركة التابعة لـ«ميتا» و«الهيئة التي تتولى مراقبة البيانات في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى «فرض غرامة قدرها 265 مليون يورو وسلسلة تدابير تصحيحية»، وفق وكالة «فرانس برس».

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تحقيق في قرصنة بيانات مستحدمين لـ«فيسبوك»

وتتولى المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع «فيسبوك»؛ نظرًا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

وأعلنت الهيئة في أبريل 2021، فتح تحقيق يطال «فيسبوك» لصالح الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن قرصنة بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم في العام 2019، وشمل التحقيق تطبيقات «فيسبوك سيرتش» و«فيسبوك ميسنجر» و«كونتاكت إمبورتر» و«إنستغرام كونتاكت إمبورتر» بين 25 مايو 2018 وسبتمبر 2019.

وسعى التحقيق لكشف ما إذا حمت «ميتا» بشكل كافٍ بيانات مستخدميها من منظور الأنظمة الأوروبية العامة لحماية البيانات.

وأوضحت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات أن قرار فرض غرامة على «ميتا» والشركات التابعة لها اتخذ، الجمعة، على أثر التحقيق الذي خلص إلى وجود «انتهاكات للأنظمة الأوروبية».