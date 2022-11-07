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«وول ستريت»: مجموعة «ميتا» تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 12:19 مساء
«وول ستريت»: مجموعة «ميتا» تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها
شعار «ميتا» على مقرها في كاليفورنيا، 28 أكتوبر 2021. (أ ف ب)
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أفادت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال»، أن مجموعة «ميتا» الشركة الأمّ لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، تنوي تسريح آلاف الموظّفين اعتبارًا من هذا الأسبوع، لتسير على نفس نهج شركات عدة في مجال التكنولوجيا في إطار الأزمة الاقتصادية.

ويعمل في «ميتا»، نحو 87 ألف موظف في أنحاء العالم بحسب أرقام 30 سبتمبر الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثناء نشر أحدث النتائج الفصلية المخيّبة للآمال مؤخراً، أشار رئيس المجموعة مارك زاكربرغ، إلى أن عدد الموظفين في الشركة لا ينبغي أن يرتفع بحلول نهاية العام 2023، حتى إنه يجب أن يتراجع قليلًا.

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وفق مصادر الصحيفة، يُتوقع الإعلان عن ذلك الأربعاء، وأن يتأثّر آلاف الموظّفين في أول إجراء من هذا النوع في تاريخ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.

تسريح عدد كبير من موظفي «سترايب» و«ليفت»
والخميس الماضي، أعلنت مجموعتان في سيليكون فالي هما «سترايب» و«ليفت»، تسريح عدد كبير من موظفيهما فيما جمّدت مجموعة «أمازون» التوظيف.

وما إن استحوذ إلون ماسك رئيس شركة تيسلا وأغنى رجل في العالم، على منصّة «تويتر» حتى سرّح نحو نصف موظّفيها البالغ عددهم 7500.

خفض المعلنين إنفاقهم على خلفية التضخم
وتعاني المنصّات الإلكترونية التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات، خصوصًا من خفض المعلنين إنفاقهم على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدّلات الفائدة.

وتراجعت الأرباح الصافية لمجموعة «ميتا» إلى 4,4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52% على أساس سنوي).

وأشار زاكربرغ أواخر أكتوبر الماضي، إلى «أننا نواجه اقتصادًا كليًا متقلبًا وازدياد المنافسة وخسارة إعلانات وتزايد تكاليف استثماراتنا الطويلة الأمد»، مشددا على أن «آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهد، أفضل حالا مما تشير إليه بعض التعليقات»، إلا أن سهم المجموعة تراجع في اليوم التالي بنسبة 24,56% في بورصة وول ستريت.

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