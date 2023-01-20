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غوغل تعلن الاستغناء عن نحو 12 ألف موظف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 04:09 مساء
غوغل تعلن الاستغناء عن نحو 12 ألف موظف
شعارا فيسبوك وغوغل. (أ ف ب)
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أعلنت شركة ألفابت «Alphabet» المالكة لشركة «غوغل»، اليوم الجمعة، التخلي عن نحو 12000 وظيفة على مستوى العالم، لتكون بذلك آخر شركة أميركية عملاقة للتكنولوجيا تجري إعادة هيكلة على نطاق واسع.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سوندار بيتشاي، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين «قررنا تقليص القوة العاملة لدينا بنحو 12000 وظيفة»، مضيفًا أن التخفيضات تأتي استجابة «للواقع الاقتصادي» المتغير، بحسب وكالة «فرانس برس».

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان مايكروسوفت، أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها ميتا وأمازون وتويتر في حين يواجه قطاع التكنولوجيا تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا.

مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية
وكتب بيتشاي «لقد أجرينا مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية لضمان توافق موظفينا وأدوارنا مع أولوياتنا القصوى كشركة. الأدوار التي نلغيها تعكس نتيجة تلك المراجعة».

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وأضاف «تأثير هذه التغييرات على حياة موظفي غوغل يلقي بثقله عليّ، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا».

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