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فرنسا تغرم «غوغل» مليوني يورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 02:44 مساء
فرنسا تغرم «غوغل» مليوني يورو
مقر غوغل في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية. (ا ف ب)
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فرضت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية، الثلاثاء، غرامة مليوني يورو على شركة «غوغل»، معاقبةً إياها على نقص «المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة» في محرك البحث الخاص بها، وتحديداً فيما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات «غوغل بلاي ستور».

وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة، قدرها 2.015 مليون يورو، لعدم امتثال «غوغل» للقوانين المتعلقة بـ«المعلومات الخاصة بالمستهلك»، والمرتبطة تحديدا بـ«معايير التصنيف» التي يعتمدها محرك البحث الخاص بـ«غوغل»، ومتجر «غوغل بلاي ستور»، وفق وكالة «فرانس برس».

نتيجة عمليات مراقبة أُجريت العام 2021، رصدت دائرة التحقيق الوطنية التابعة للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال «نقصا في المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج» في محرك البحث الخاص بـ«غوغل».

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وغُرمت «غوغل» كذلك بسبب «عدم إبلاغ المستهلك بمعلومات متعلقة بشروط أسعار عروض الإقامة السياحية في شأن خيارات مثل إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة» في وحدة البحث والمقارنة المخصصة من «غوغل».

ملاحظات حول «غوغل بلاي»
لوحظ على متجر «غوغل بلاي» غياب المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج وجودة المزوّد (مهني أو خاص)، وشروط الدفع وتلك المرتبطة بحلّ الخلافات، حسب الهيئة الفرنسية، التي أشارت كذلك إلى «عدم إبلاغ الشخص المعني بالأسباب التي رُفض من أجلها منشور له».

ومنذ بدء الهيئة عمليات المراقبة، عالجت «غوغل» «بعض المشاكل التي غُرّمت بسببها». وقال ناطق باسم «غوغل» لـ«فرانس برس»: «نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار».

وأضاف: «لطالما كنا شفافين مع مستخدمينا في شأن كيفية عمل منتجاتنا»، مشيرا إلى رغبة «غوغل» في «العمل بشكل بنّاء مع الهيئات الناظمة الفرنسية والأوروبية».

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