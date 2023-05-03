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جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 09:39 صباحا
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
مقر «غوغل» في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 27 يونيو 2022. (أ ف ب)
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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن عالم كمبيوتر يلقب بـ«عراب الذكاء الصناعي» ترك وظيفته في غوغل للتنديد علنا بمخاطر هذه التكنولوجيا. 

وقال جيفري هينتون، الذي ابتكر تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الصناعي، لجريدة «نيويورك تايمز» إن التقدم المحرز في هذا المجال يحمل في طياته «مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية». ونقلت الجريدة عنه في المقال الذي نشرته الإثنين «أنظروا كيف كان الأمر قبل خمس سنوات، وكيف هو الآن»، «تخيلوا كيف ستتقدم الأمور قياسا على هذا الفارق. إنه أمر مخيف».

الذكاء الصناعي.. معلومات مضللة
قال هينتون إن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا تدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات جديدة للذكاء الصناعي بسرعة خطيرة، ما يهدد بالقضاء على وظائف ونشر معلومات مضللة. وأوضح لجريدة «نيويورك تايمز» أنه «من الصعب تخيل كيف يمكن منع الجهات السيئة من استخدامها لأمور سيئة».

في العام 2022، بدأت غوغل و«أوبن إيه آي»، الشركة الناشئة المطورة لبرنامج الدردشة الشهير «تشات جي بي تي»، في تطوير أنظمة تستخدم كميات أكبر بكثير من البيانات مقارنة مع البرمجيات السابقة. وأبدى هينتون في تصريحاته للجريدة، اعتقاده بأن هذه الأنظمة تتفوق على الذكاء البشري من بعض النواحي بسبب كمية البيانات التي تحللها. وقال «قد يكون ما يحدث في هذه الأنظمة في الواقع أفضل بكثير مما يحدث في الدماغ».

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وفيما استُخدم الذكاء الصناعي لدعم العاملين من البشر، فإن التطور السريع في روبوتات المحادثة مثل «تشات جي بي تي» قد يعرض وظائف للخطر. وقال هينتون للجريدة إن برامج الذكاء الصناعي «تجنب القيام بأعمال شاقة»، لكنها "قد تأخذ أكثر من ذلك».

كما حذر العالِم من الانتشار المحتمل لمعلومات مضللة من خلال برمجيات الذكاء الصناعي، قائلا لجريدة «نيويورك تايمز» إن الشخص العادي «لن يعود قادرا على تمييز الأخبار الصادقة». وذكرت الصحيفة أن هينتون أبلغ غوغل باستقالته الشهر الماضي.

نصيحة للعلماء من جيف دين بشأن الذكاء الصناعي
شكر جيف دين، كبير العلماء في «غوغل إيه آي» (وحدة الذكاء الصناعي في المجموعة العملاقة)، هينتون في بيان لوسائل الإعلام الأميركية. وجاء في البيان «بصفتنا من أولى الشركات التي تنشر مبادئ الذكاء الصناعي، فإننا لا نزال ملتزمين بنهج مسؤول تجاه الذكاء الصناعي». وأضاف «نحن نتعلم باستمرار لفهم المخاطر الناشئة بينما نبتكر بجرأة أيضا».

في مارس، دعا الملياردير إيلون ماسك ومجموعة خبراء إلى التوقف موقتا عن تطوير أنظمة الذكاء الصناعي لإتاحة الوقت للتأكد من سلامتها. وقد جرى التداول في هذه الرسالة المفتوحة الموقعة من أكثر من ألف شخص، بينهم إيلون ماسك وستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة آبل، تزامنا مع إصدار «جي بي تي -4» وهي نسخة جديدة تتمتع بميزات أقوى بكثير من التكنولوجيا المستخدمة من «تشات جي بي تي».

ولم يوقع هينتون على تلك الرسالة في ذلك الوقت، لكنه قال لجريدة «نيويورك تايمز» إنه لا ينبغي للعلماء «تصعيد الأمور حتى يفهموا ما إذا كان بإمكانهم التحكم» بهذه البرمجيات.

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