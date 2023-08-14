«أبل» تستعد لإطلاق الجيل الجديد من الساعة الذكية بتصميم مختلف كليا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن شركة «أبل» تخطط لتغيير كامل في ساعتها الذكية لمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقها.

ورجحت أن يجرى إطلاق الإصدار الجديد من الساعة العام 2024 أو 2025 بالتزامن مع مرور عشر سنوات على الجيل الأول. وأطلقت «أبل» الإصدار الأول من الساعة في العام 2015 بعد أن كشفت عنها بالعام 2014.

هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها أبل إصدارا خاصا، فقد تكرر الأمر مع هاتف «آيفون إكس» الذي أطلقته احتفالا بمرور عشر سنوات على الجيل الأول من هواتفها الذكية.

وتعمل «أبل» على تصميم جديد كليا للساعة أكثر رفعا، مع البحث عن طرق جديدة لربط حزام اليد بالساعة، وتغيير تلك الآلية الموجودة منذ الجيل الأول.

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وقالت مصادر إن الآلية المستخدمة حاليا في توصيل حزام اليد بالساعة تشغل مساحة كبيرة يمكن استغلالها في إضافة ميزة أخرى للساعة. وتدرس «أبل» استخدام آلية مغناطيسية مع حزام اليد، لكن من غير الواضح ما إذا ستكون متوافرة في الإصدار المقبل.

وقد يتميز الجيل المقبل كذلك بإمكانية قياس ضغط الدم، مع استخدام معالج أسرع ومجموعة أكبر من الألوان.

ويمكن أن يتزامن إطلاق الجيل المقبل من الساعات الذكية مع تقديم لتقنية العرض «مايكروليد» لشاشات العرض، والتي تتجاوز لون ووضوح شاشات «أوليد» الحالية.