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كويكب يحمل ما قيمته 10 كوينتيليونات دولار من المعادن يقترب من الأرض

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 25 يوليو 2023, 12:28 مساء
كويكب يحمل ما قيمته 10 كوينتيليونات دولار من المعادن يقترب من الأرض
كويكب. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وكالة «ناسا» العالمية للفضاء أن كويكبا يحمل حجما ضخما من المعادن، تقدّر بـ10 كوينتيليونات دولار، يبعد عن الأرض أقل من 100 يوم فقط، كاشفة عزمها إرسال مركبة فضائية، لدراسة هذا الكويكب القيم.

وأعلنت الوكالة العالمية أنها أكملت الاختبارات اللازمة لإطلاق المركبة الفضائية، لدراسة الكويكب الذي يتكون بشكل أساسي من المعادن القيمة. وسبق أن أعلنت «ناسا» التعاون مع شركة «سبيس إكس»، التي يملكها إيلون ماسك، لدراسة الكويكب.

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الكويكب «16 Psyche» مكّون من الذهب والحديد والنيكل
يعرف الكويكب باسم «16 Psyche»، ويبلغ حجمه 173 ميلا، ويعتقد أنه مكّون من الذهب والحديد والنيكل، التي تقدّر قيمتها بـ10 كوينتيليونات دولار. والكوينتيليون هو عدد يساوي مليون تريليون، حسب موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ «فالكون إكس» في أكتوبر المقبل، قبل أن تنطلق في رحلة تستغرق ست سنوات على أقل تقدير، لدراسة حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشترى.

ستدور المركبة الفضائية حول الكويكب لـ26 شهرا، لدراسة وتصوير سطحه، وفهم تاريخه وتكوينه المعدني.

وبينما تركز «ناسا» على «16 Psyche»، قالت الوكالة، في وقت سابق، إن حزام «Davida»، حيث يوجد الكويكب، ملىء بالكويكبات الغنية بالخامات التي تبلغ قيمتها 700 كوينتيليون دولار. ويُعتقد أن أغلى كويكب في الحزام تبلغ قيمته 27 كوينتيليون دولار.

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