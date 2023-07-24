ينطلق اليوم.. تعرف على شعار «تويتر» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تغيير شعار تطبيق «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مع إطلاق الشعار الجديد رسميا بدءا من اليوم الإثنين.

وأوضح ماسك في تغريدة عزمه تغيير شعار المنصة إلى علامة «إكس» (X)، وإلغاء شعار الطائر الأزرق الشهير، وتغيير عنوان الموقع إلى « X.COM» إضافة إلى العنوان الحالي.

وأضاف في تغريدات أخرى أنه يعتزم إطلاق الشعار وعنوان الموقع الجديد، اليوم الإثنين، على مستوى العالم، وقال: «يعجبني الحرف أكس». ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان ماسك قد كتب في تغريدة، مساء السبت: «قريبا، سنودع شعار تويتر، وتدريجيا كل الطيور».

إيلون ماسك يقرر تغيير شعار منصة «تويتر»

«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»

«إكس».. مستقبل التفاعل الغير محدود في العالم

وفي وقت لاحق، أكدت المديرة التنفيذية لـ«تويتر»، ليندا ياكارينو، النية لتغيير شعار المنصة، وغردت قائلة: «إنه أمر نادر.. في الحياة والأعمال.. أن تحصل على فرصة ثانية لترك انطباع ضخم مرة أخرى.. تويتر ترك انطباعا كبيرا وغير الطريقة التي نتواصل بها، والآن إكس سيواصل ويغير وجهة العالم».

وأضافت: «إكس سيكون مستقبل التفاعل غير المحدود، المرتكز على الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية.. مما يخلق سوقا عالميا للأفكار والبضائع والخدمات والفرص».

لكن من المرجح أن يخلق هذا التغيير مزيدا من الشكوك والارتباك بين مستخدمي التطبيق الشهير، خصوصا في أعقاب التغييرات الأخيرة التي أدخلها ماسك على التطبيق.

هوس إيلون ماسك بشعار «إكس»

ولا يعد هذا التغيير مفاجئا بالنظر إلى تاريخ ماسك الطويل مع شعار «إكس»، إذ أكد في تغريدة، أكتوبر الماضي، أن «شراء تويتر خطوة لتسريع إنشاء إكس.. تطبيق كل شيء».

وتحمل شركة تكنولوجيا استكشاف الفضاء التي يملكها ماسك اسم «سبيس إكس». وفي العام 1999، أسس الملياردير الأميركي شركة ناشئة باسم « X.com» للخدمات المالية، والمعروفة الآن باسم «باي بال».