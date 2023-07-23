إيلون ماسك يقرر تغيير شعار منصة «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن الملياردير الأميركي الشهير، إيلون ماسك، رغبته في تغيير شعار تطبيق «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وغرد ماسك، في وقت متأخر من أمس السبت، على المنصة التي يملكها قائلا: «قريبا، سنودع شعار تويتر، وتدريجيا، كل الطيور»، كما نقلت وكالة «رويترز».

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وأكد ماسك في تغريدة أخرى: «إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كافٍ من الجودة الليلة، سنطلقه غدا حول العالم رسميا»، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

كما كشف في تغريدة أخرى عن رغبته في تغيير لون أيقونة الإعجاب في التطبيق من اللون الأبيض إلى الأسود.

استحوذ الملياردير الأميركي، وهو مالك شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، على تطبيق «تويتر» العام الماضي عبر صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.