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بينهما امرأة.. السعودية تعتزم إرسال أول رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:05 مساء
بينهما امرأة.. السعودية تعتزم إرسال أول رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
رائد الفضاء السعودي السابق سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض، 15 أبريل 2011 (أ ف ب)
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أعلنت السعودية عزمها إرسال رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أكثر من سنتين على مشاركة رائد فضاء إماراتي بمهمة إلى المحطة عينها.

وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها امرأة سعودية في رحلة إلى الفضاء. وأسست المملكة الخليجية الغنية بالنفط الهيئة السعودية للفضاء في نهاية 2018 وأطلقت في سبتمبر 2022 برنامج «رواد الفضاء» بهدف إرسال رواد فضاء سعوديين إلى الفضاء في 2023، وفق «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، عن الهيئة إعلانها «إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023». وأوضحت أن رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها «سبايس إكس» بهدف «بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا». وذكرت أن «الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية».

وسيشارك كل من رائدي الفضاء السعوديين مريم فردوس وعلي الغامدي في التدريبات على المهمة، من دون أن يكونا جزءا من المهمة إلى الفضاء.

وبرناوي هي أول رائدة فضاء سعودية. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، أول رائد فضاء سعودي عربي شارك في رحلة للفضاء انطلقت من الولايات المتحدة أيضا في العام 1985. لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها سعوديان في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية مشروع دولي مشترك بين خمس وكالات فضاء دولية تعود إلى الولايات المتحدة وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا. وتنظّم شركات خاصة وحكومات رحلات تجارية إليها.

ويعد استكشاف الفضاء جزءا من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» التي تستهدف تطوير المملكة وتنويع اقتصادها ووقف ارتهانها للنفط.

الكوكب الأحمر
وأشرف الأمير محمد، الحاكم الفعلي لبلاده، على حملة إصلاحات اجتماعية شملت تخفيف القيود المفروضة على النساء، فسُمح لهن بقيادة السيارات وفُتح سوق العمل أمامهن، وبتن يقدن قطارات ويتدربن على رحلات فضائية ويعملن في قطاعات كانت سابقا حكرا على الرجال.

ويأتي الإعلان السعودي قبل نحو أسبوعين من انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تمتد ستة أشهر، ليكون أول عربي يشارك بمهمة طويلة في الفضاء.

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وكان الإماراتي هزاع المنصوري شارك في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 لمدة ثمانية أيام على متن مركبة «سويوز أم أس-15» التي نقلت أيضا الأميركية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا.

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي فبراير 2021، دخل مسبار «الأمل» الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات الدولة العربية الأولى التي تصل إلى الكوكب الأحمر.

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