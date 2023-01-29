  • Alwasat News
Atwasat

تصعيد حالة الحرب من أجل إيقافها

عمر أبو القاسم الككلي 1 ساعة
عمر أبو القاسم الككلي

صاحبت الصراعات والنزاعات والاقتتال البشر منذ ظهورهم. كان محور هذه الأفعال يتركز على مصادر الحياة من طعام وماء. ثم مع تحول جماعات بشرية عديدة من حالة التنقل والترحل إلى حالة الاستقرار، بعد استئناس النبات والحيوان، وإنشاء القرى الزراعية والمدن، امتد النزاع إلى محاولة الاستيلاء على مساحات جديدة من الأرض الخصبة. ومن ثم تطورت أشكال الحروب ومداياتها وتطورت صناعة الأسلحة، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.

لم تكن الحرب فعلا يُلجأ إليه في ذاته، فهي مكروهة من الجميع. لكنها فعل اضطراري يُلجأ إليه لتأمين مصادر الحياة والدفاع عن النفس وعن مقومات البقاء واستدامة الوجود. واتخذت الحروب قواعد تمكن تسميتها بـ "قواعد اللعبة" وهو ما صار يعرف الآن بـ "قواعد الاشتباك" من أجل تخفيف ويلات الحرب قدر المستطاع.

عادة ما يجري الإحماء للحرب بإجراءات تعبئة داخلية، من جانب، واستفزازات ومناوشات ضد الطرف المستهدف بالحرب، من جانب آخر.

يبدأ الطرف الذي يأنس في نفسه القدرة على خوض الحرب وكسبها في إيجاد تعلات وتبريرات لهذا الفعل. وإذا كان الطرف المستهدف يعتقد في نفسه القدرة على خوض غمار الحرب ودحر المعتدي فإنه يتخذ إجراءات مماثلة يُصعد بها حالة الحرب. إذا انتهت الحرب بهزيمة أحد الطرفين هزيمة كاسحة مهينة يخضع الطرف المهزوم إلى شروط المنتصر. وإذا طال أمد الحرب، بسبب وجود حالة من تكافؤ القوة بين الطرفين، تتجه الجهود إلى محاولة التفاوض لإيقاف الحرب وإنهائها بما يراعي مصالح الطرفين وعدم المساس بها وفق اتفاقات وتعهدات متبادلة.

هذا يقودنا إلى الحديث عن الحرب الروسية- الأوكرانية المستعرة حاليا. فطرفا الحرب (حلف الناتو بقيادة أمريكا، الداعم لأوكرانيا) وروسيا، يقومان الآن بعمليات تصعيد وتسعير للحرب التي تقف الآن على حافة هاوية حرب نووية تفني الحياة على كوكب الأرض ويحتمل أن تخل بنظام الكون بمجمله.

ومع ذلك يظل احتمال قيام حرب نووية من هذا النوع مستبعدا، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد المتبادل إلى نقطة يقتنع فيها الطرفان بخيار الجلوس إلى منضدة المفاوضات والتفاهم وفق المعطيات الجديدة التي خلقتها حالة الحرب والتعهد المتبادل بعدم المساس بمصالح كل طرف وأمنه. فنتائج من هذا النوع لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال حالة التصعيد إلى الدرجات القصوى ومن ثم اقتناع كل طرف باستحالة هزيمة الطرف الآخر.

المزيد من بوابة الوسط

تصعيد حالة الحرب من أجل إيقافها

تصعيد حالة الحرب من أجل إيقافها
دراسة أكاديمية في القصة الليبية القصيرة

دراسة أكاديمية في القصة الليبية القصيرة
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
 وجهات نظر

تعليقات

عناوين ذات صلة
لولا وجود الظلام لما بحثنا عن شمعة
لولا وجود الظلام لما بحثنا عن شمعة
بحجة جارك أخرب دارك
بحجة جارك أخرب دارك
1963... حصاد منذ ستين
1963... حصاد منذ ستين
ما أحلى الرجوع إليه
ما أحلى الرجوع إليه
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
المزيد
علاقتي بالقاهرة ومدبولي وما بينهما!.. (1-2)
سالم الهنداوي
علاقتي بالقاهرة ومدبولي وما بينهما!.. (1-2)
المستنقع الآسن
عمر الكدي
المستنقع الآسن
مشروع «بيفن سفورزا» برعاية ليبية
خالد العيساوي
مشروع «بيفن سفورزا» برعاية ليبية
مستقبل وتحديات التغيير السياسي للوطن الليبي (1-2)
سراج دغمان
مستقبل وتحديات التغيير السياسي للوطن الليبي (1-2)
استقبال السفراء بين الفخر والنقيصة
أمين مازن
استقبال السفراء بين الفخر والنقيصة
المزيد

مواضيع ذات صلة