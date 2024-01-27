إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة كندية حكما بإدانة طاهٍ سابق، اتهمته بالقتل العمد لبيعه «مواد انتحارية» عبر الإنترنت تسببت في مقتل نحو مئة شخص بعدة دول.

واتُّهم الرجل، البالغ 58 عاماً، بارتكاب 14 جريمة قتل، لكن جانب التعمّد لم يؤخذ به من قبل. وأعلن وكيل الدفاع عنه، ماثيو غورلاي، رغبته في الدفاع عن نفسه وتأكيد براءته، حسب وكالة «فرانس برس».

وصرح إلى وكالة «فرانس برس»، الجمعة، بأن موكله «ينوي الدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات الجديدة تماما كما كان ينوي أن يفعل مع الاتهامات السابقة».

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وأوقف كينيث لو في مايو، لبيعه منذ العام 2020 عبر عدد من المواقع الإلكترونية مادة تستخدم كمتممات غذائية.

تبعات على المستوى العالمي

ولهذه القضية تبعات على المستوى العالمي، إذ يُشتبه في أن كينيث أرسل أكثر من 1200 طرد يحتوي على «مواد انتحارية» إلى أكثر من 40 دولة.

واستخدم 14 شخصاً في كندا، تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما، هذه المواد في إنهاء حياتهم. لكنّ عدد الضحايا قد يكون أكبر، لأن السلطات ترجح أن 160 طردا أرسلت إلى مناطق عدة من البلاد.