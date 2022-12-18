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الشرطة الكندية تضبط كمية قياسية من الأفيون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 03:35 مساء
الشرطة الكندية تضبط كمية قياسية من الأفيون
علم كندا في تورونتو، 19 يوليو2015 (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الكندية ضبط كمية قياسية تقرب من 2,5 طن متري من الأفيون كانت مخبأة في حاويات على ميناء فانكوفر بولاية بريتيش كولومبيا غرب البلاد.

ولم تذكر وكالة أجهزة الحدود الكندية (CBSA) التي أعلنت عملية الضبط، الجهة التي وصلت منها المخدرات، كما لم تتحدث عن أي توقيفات في القضية، وفق «فرانس برس».

وقالت والوكالة إن عددا من عناصرها، بجانب آخرين من وحدة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة الخيّالة الكندية الملكية، فتحوا تحقيقا في سبتمبر بشأن عملية تهريب محتملة عبر حاويات بحرية.

وأشارت إلى أن فحصا في أواخر أكتوبر لمحتويات 19 حاوية كشف عن «مخالفات في ألواح التحميل كجزء من طريقة إخفاء معقدة». ولفتت الشرطة إلى أن قيمة المخدرات المضبوطة تُقدّر بحوالى 50 مليون دولار.

الجرعات الزائدة
ولم تذكر وكالة أجهزة الحدود الكندية سبب الإعلان عن عملية الضبط في هذا التوقيت، لكنها قالت إن التحقيق مستمر.

فانكوفر هي أكثر الموانئ ازدحاما في كندا، والميناء الرئيسي لدخول المنتجات الواردة من آسيا.

على مدى سنوات، ازداد تدفق المواد الأفيونية إلى أميركا الشمالية من آسيا، وبات يشكل تحديا رئيسيا للصحة العامة في كندا والولايات المتحدة.

- ضبط كمية قياسية من القات الصناعي في إسبانيا

في الولايات المتحدة، زاد عدد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة لدى الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما بأكثر من الضعف بين 2019 و2021، وفق دراسة نشرتها، الخميس، المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وحذرت من مخاطر كبيرة ناجمة عن حبوب مزيفة تحتوي في بعض الأحيان على جرعات قاتلة من الفنتانيل.

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