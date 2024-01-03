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لص يعيد ديكًا ذهبيًا بعد ربع قرن على سرقته من قرية فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 01:06 مساء
لص يعيد ديكًا ذهبيًا بعد ربع قرن على سرقته من قرية فرنسية
علم فرنسا يرفرف أمام قصر الإليزيه 13 يناير 2021 (أ ف ب)
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استقبل المؤرخ ميشال ساباتيري طردًا يحوى ديكًا ذهبيًا زخرفيًا سُرق من قرية فرنسية، قبل ما يقرب من ربع قرن وبتتبع الأمر كشف لغز اختفائه وفق ما أعلنه مصدر قضائي فرنسي الثلاثاء.

وكان الديك الصغير المطلي بالحديد سُرق في أبريل 1999 من أعلى صليب كاثوليكي خارجي في قرية بيسان البالغ عدد سكانها 5500 نسمة والواقعة بين مدينتي بيزييه وآغد في جنوب غرب فرنسا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وظل السكان المحليون لسنوات يتساءلون حول مكان وجود الديك المفقود، إلى أن أُرسل الطائر المعدني في طرد إلى المؤرخ ميشال ساباتيري.

وغذى ساباتيري اللغز لدى الجمهور من خلال الكتابة عنه في الجرائد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أبلغ مكتب رئيس البلدية، باستلامه التمثال في نوفمبر والذى قام بدوره بإبلاغ المدعي العام في بيزييه رافاييل بالان.

وتعرفت الشرطة بسرعة على اللص، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنه دفع ثمن الطرود البريدية ببطاقته الائتمانية، على ما قال رئيس بلدية بيسان ستيفان بيبان بونيه لوكالة «فرانس برس».

قانون التقادم في فرنسا يحمي اللص
وقال بالان إن اللص قد اعترف بمجرد أن واجهته الشرطة بأنه أخذ الديك الصغير في ليلة كان يشارك فيها بحفلة تخللها شرب كحول، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن أفاق، شعر بالخجل الشديد من فعلته إلى حد لم يجرؤ على إعادة الديك الزخرفي، فأخفاه في قبو منزله.

وبعد مرور ما يقرب من ربع قرن، وجد الرجل، وهو حاليًا في أواخر الأربعينيات من عمره، الديك الصغير في القبو وقرر أن الوقت حان لإعادته.

وقال رئيس بلدية بيسان إن «ديك الرياح هذا سيعاد إلى الصليب الحديدي في احتفال سيقام لاحقًا، لكنه سيكون هذه المرة ملتصقًا بشكل جيد للغاية بحيث لا يمكنه الطيران بعيدًا مرة أخرى».

وبدا رئيس البلدية مستعدًا للتسامح مع ما قال إنه «ربما طيش شبابي»، لكنه قال إنه سيذكر الناس خلال الحفلة المقبلة بأن القطع مثل الديك الصغير كانت جزءًا من تراث القرية، الذي ربما لا يكون له قيمة كبيرة ولكنه ملك للجميع.

ورفض المدعي العام الكشف عن هوية اللص، الذي ليس لديه ما يخشاه لأن قانون التقادم في فرنسا (ست سنوات للسرقات البسيطة)، يجعله في مأمن من الملاحقة القضائية.

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