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فور إعلانه تبنيه.. سرقة عمل لـ«بانكسي» على لوحة مرورية في لندن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 12:50 مساء
فور إعلانه تبنيه.. سرقة عمل لـ«بانكسي» على لوحة مرورية في لندن
صورة التقطت في جنوب لندن لعمود سرقت منه علامة «قف» المرورية التي نفذ عليها فنان الشارع بانكسي عملاً فنياً، 22 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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سرق رجل عملا فنيا فور إعلان فنان الشارع بانكسي عبر حسابه على «إنستغرام» تبنيه، في ظل عدم صدور أى رد فعل من المارة الذين كانوا موجودين في المكان، بعد أن لاذ الرجل بالفرار راكضاً.

ونشر بانكسي، كعادته لإعلان أنه صاحب عمل ما، على «إنستغرام» صورة عن هذا العمل الجديد، المكون من ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة «قف» المرورية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفكّ رجل العلامة المرورية عن عمودها، وأخذها هارباً بعد برهة من الإعلان، كما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها شهود، وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وقال شاهد، يدعى أليكس (26 عاما)، لوكالة «بي إيه» البريطانية: «سارق الرسم سُئل: ماذا تفعل؟. غير أن أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله، ولم يصدر أي رد فعل من المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم».

لم يجر إبلاغ الشرطة
وأكدت شرطة لندن، التي تواصلت معها وكالة «فرانس برس»، أنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الشأن.

وسبق أن سُرق، في الماضي، عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية «باتاكلان»، الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وخُرّبت كذلك أعمال أخرى له، من بينها لوحة جدارية تدين العنف المنزلي، وتمثل ربة منزل بمظهر نساء الخمسينات أو الستينات مشوهة ببقعة سوداء على عينها، وأسنان مكسورة.

 

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