  • Alwasat News
Atwasat

كاتدرائية نوتردام في باريس تعود في ديسمبر 2024 بعد حريق 2019

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 07:28 مساء
كاتدرائية نوتردام في باريس تعود في ديسمبر 2024 بعد حريق 2019
كاتدرائية نوتردام دو باريس. (الإنترنت)
alwasat radio

تربع السهم الشهير مجددًا على أعلى كاتدرائية نوتردام دو باريس للمرة الأولى منذ الحريق الذي أتى عليها العام 2019، إيذانًا بقرب إعادة فتح المَعلَم التي حُدِّد الثامن من ديسمبر 2024 موعدًا لها.

وتعود الكاتدرائية الباريسية الشديدة الرمزية السنة المقبلة لتستقطب الفرنسيين والسياح، بعدما كان عدد زوار هذه التحفة المعمارية القوطية التي بنيت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر يبلغ في المتوسط 12 مليونًا سنويًا قبل الكارثة، بحسب «فرانس برس»

ومع قرب حلول الذكرى الخامسة لحريق 15 أبريل، يؤمل في أن تكون الكاتدرائية وسهمها المحاطين اليوم بالسقالات والرافعات، جزءًا من مشهد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس من 26  يوليو إلى 11 أغسطس. وحُدِّد تاريخ 8 ديسمبر 2024 موعداً لإعادة افتتاح هذا الصرح الذي يُعدّ في كل أنحاء العالم مرادفًا لباريس، تمامًا كما هو برج إيفل.

-  كاتدرائية نوتردام تستعيد رونقها
- إنجاز أعمال ضمان السلامة بكاتدرائية نوتردام في باريس

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حدد بنفسه هذا التاريخ، إذ وعد في خطاب متلفز غداة الحريق، بإعادة بناء «الكاتدرائية أجمل مما كانت في غضون خمس سنوات».

ويتفقد ماكرون الجمعة أشغال ترميم الكنيسة، بحسب ما أفادت أوساطه الإثنين، في أول زيارة ميدانية له للورشة من دون المسؤول عنها رئيس أركان الجيش الفرنسي السابق الجنرال جان لوي جورجلان، الذي توفي هذا الصيف من جراء حادث جبلي تعرض له.

وأكد فيليب جوست الذي حلف جورجلان في حديث أدلى به أخيرًا عبر محطة «بي إف إم بيزنس» أن الأعمال مستمرة وفق الجدول الزمني المقرر لها. وقال «نحن واثقون ومصممون، لكنها تبقى معركة يومية، كما كان الجنرال جورجلان ليقول».

848 مليون يورو تبرعات 
وبات البرج الذي يعلوه السهم المطابق للسابق الذي صممه المهندس المعماري فيوليه لو دوك في القرن التاسع عشر وتسبّب الحريق بانهياره، مؤشرًا إلى مدى التقدم في إعادة الإعمار. وخلال الأسبوع المنصرم، ظهر شكله خلف المشد المعدني حيث يعمل النجارون.

وأوضح فيليب جوست في حديثه إلى «بي إف إم بيزنس» أن «هذا البرج سيكون قد وصل إلى 96 مترًا في سماء باريس في نهاية سنة 2023، وما شوهد (أخيرًا) هو الجزء المصنوع من خشب البلوط من البرج».  وأضاف أن «المراحل التي ستشهدها الأيام المقبلة ستجعل البرج يصل إلى 96 متراً»، إذ سيغطى بالرصاص بما يتيح إزالة السقالات التي لا تزال تحجب البرج إلى حد كبير.

وبعد انتهاء مرحلة بناء الأسقف، ستأتي مرحلة «أقل إثارة ولكنها ضرورية للتمكن من استخدام الكاتدرائية، وهي مرحلة المعدات الكهربائية التي بدأت في الصيف المنصرم وسستستمر إلى الصيف المقبل».

أما تركيب الأثاث الليتورجي فمقرر «خلال خريف 2024، في الوقت المناسب لإعادة الافتتاح». وأشار فيليب جوست إلى أن هذا الترميم «ذا الطابع الاستثنائي» جرى «تمويله بالكامل» من تبرعات من فرنسا وخارجها بقيمة 848 مليون يورو. ففي زمن الشبكات الاجتماعية، شاهد العالم أجمع مباشرة على الهواء السهم وهو يحترق في 15 أبريل 2019، وأتيح للمهتمين أينما كانوا متابعة مسيرة ولادته من جديد، وما رافقها من صعوبات وجدل.

درب الجلجلة 
فعملية إعادة الإعمار كانت أشبه بدرب الجلجلة منذ البداية، إذ تأخر إطلاق الورشة في صيف 2019 بسبب تدابير ضد التلوث بالرصاص، وسوء الأحوال الجوية في نهاية العام مما أدى إلى عرقلة العمل، ثم جمّد بفعل في ربيع 2020 بفعل جائحة كوفيد-19 وما استتبعته من إجراءات إقفال وحجر أثرت على كل القطاعات. 

ولم يخل الأمر من جدل حاد، أبرز الجوانب التي تناولها مسألة إعادة بناء البرج بشكل مطابق لتصميم المهندس المعماري للكاتدرائية، أو الإقدام على خطوة معمارية جريئة، كما كانت السلطة التنفيذية تفضّل؟ وكانت الغلبة في نهاية المطاف للخيار الأول الذي فضلته غالبية الشعب الفرنسي.

وقدمت كل منطقة فرنسية مساهمتها. وفي يوليو الماضي، أجريت بروفة عامة لتجميع الطابق الأول من البرج في منطقة بريي، حيث يقع المشغل الذي صُممت فيه الأجزاء الخشبية للهيكل.

وفي بلدة أجيتمو الصغيرة، تحتفل منجرة عائلية السنة المقبلة بالذكرى السنوية الستين لتأسيسها من خلال تسليم الطلبية الأهم في تاريخها، وهي عبارة عن 1500 كرسي مخصص للكاتدرائية، تتيح مجددًا إقامة 2500 قداس و150 حفلة موسيقية فيها سنويًا. أما التحقيقات التي يجريها ثلاثة قضاة لمعرفة سبب الكارثة، فلا تزال مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وانتهى التحقيق الأولي إلى ترجيح حصول الحريق عرضًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
«قنبلة حولته لأشلاء».. استشهاد فلسطيني بعد تفجير الاحتلال باب منزله في مخيم قلنديا

«قنبلة حولته لأشلاء».. استشهاد فلسطيني بعد تفجير الاحتلال باب منزله في مخيم ...
«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي

الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف ...
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه

يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا
البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا
مربو ماشية بريطانيون يقدّمون جلسات معانقة مع أبقارهم لتخفيف التوتر
مربو ماشية بريطانيون يقدّمون جلسات معانقة مع أبقارهم لتخفيف ...
مدرسة بستنة لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي في المغرب
مدرسة بستنة لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي في المغرب
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب مختلف في باريس
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب مختلف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى ......
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023...
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا...
هل سقط نيزك في فرنسا؟.. حفرة غامضة في سقف سيارة تثير الجدل
هل سقط نيزك في فرنسا؟.. حفرة غامضة في سقف سيارة تثير الجدل...
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا...
المزيد
كاتدرائية نوتردام في باريس تعود في ديسمبر 2024 بعد حريق 2019
كاتدرائية نوتردام في باريس تعود في ديسمبر 2024 بعد حريق 2019...
أميركي يحطم طائرته لينشر فيديو على يوتيوب وهو يقفز منها
أميركي يحطم طائرته لينشر فيديو على يوتيوب وهو يقفز منها...
مقتل امرأة أميركية بعضة سمكة قرش في الباهاماس
مقتل امرأة أميركية بعضة سمكة قرش في الباهاماس...
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب مختلف في باريس
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب ......
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته...
المزيد