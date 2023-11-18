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استبعاد كلب الرئيسة المولدافية بعد عض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 12:51 مساء
استبعاد كلب الرئيسة المولدافية بعد عض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية
علما الاتحاد الأوروبي ومولدافيا على مبنى حكومي مولدافي بالعاصمة كيشيناو، 29 مايو 2023 (أ ف ب)
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استُبعد الكلب «كودروت»، الذي تبنته رئيسة مولدافيا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، من البيت الأبيض بعد الضجة التي أثارها عندما عضّ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته، الخميس، خلال زيارة رسمية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» تعرض فان دير بيلين (79 عاما) لإصابة طفيفة، قال إنها ليست سيئة بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو، مضيفا على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة أنه يتفهم تصرف الكلب، لـ«أنه كان متوترا بسبب كل الأشخاص المحيطين به»، ومتابعا: «كل من يعرفني يعلم أنني عاشق كبير للكلاب».

بينما لم يحصل الكلب الرئاسي «كوماندر»، وهو كلب من نوع الراعي الألماني، على أي عقوبة، بل نال لعبة على هيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.

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وأُقصي «كوماندر» من البيت الأبيض في واشنطن، الشهر الماضي، بعدما كشف جهاز سيكريت سيرفيس لحماية الرؤساء الأميركيين أن 11 من عملائه تعرضوا للعض.

ويزور الرئيس النمساوي العاصمة المولدافية كيشيناو، لدعم مساعي مولدافيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أوكرانيا المجاورة في أعقاب الغزو الروسي ضد كييف.

وأوصت المفوضية الأوروبية في هذا الشهر ببدء محادثات العضوية الرسمية.

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