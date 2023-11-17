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كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 03:48 مساء
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
لقطة مثبتة من فيديو لحادث عض كلب رئيسة مولدوفا ساندو لإصبع رئيس النمسا فان دير بيللين، 16 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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اعتدى كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو، على ضيفها رئيس النمسا فان دير بيللين، وعض إصبعه، وظهر فان دير بيللين في اجتماع اليوم التالي مع رئيس البرلمان بيد مضمدة.

جاء ذلك بعد انتهاء اللقاء الرسمي بين الرئيسة المولدوفية، والرئيس النمساوي، أمس الخميس، وأفادت قناة (TVR) المحلية أن الرئيسة البالغة 41 عامًا دعت ضيفها لنزهة في باحة مقر إقامتها الرسمي في العاصمة تشيسيناو.

و خلال النزهة، اقتربت من كلبها «كودروت» (Codrut) الجاثم على الأرض، وداعبته بلطف، وحين حاول الرئيس النمساوي التفاعل مع الكلب أيضا، هاجمه بعضة قوية، في مفاجأة غير متوقعة.

تبربر ساندو واعتذارها عن 
تدخل الحرس الرئاسي والمرافقون على الفور لفصل الكلب عن الضيف، وقاموا بعزل كودروت واحتجازه لضمان سلامة الجميع، بينما اعتذرت ساندو بالإنجليزية، ودافعت عن كلبها بأنه شعر بالخوف بسبب وجود أعداد كبيرة من الأشخاص.

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وركزت المحادثات في تشيسيناو، التي حضرها فان دير بيلين ورئيسة سولفينيا، على طلب مولدوفا، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونشرت ساندو، بعد الحادث، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين ورئيسة سلوفينيا ناتاسا بيرك موسار، وظهر فيها حيوانها الأليف، بدون مشاكل أخرى.

 

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