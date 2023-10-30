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قلق أميركي بشأن المناخ يدفع البعض لخفض بصمته الكربونية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 02:44 مساء
قلق أميركي بشأن المناخ يدفع البعض لخفض بصمته الكربونية
الشاب بالا سيفارامان (28 عاما) في واشنطن بتاريخ 16 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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يبدي بعض الأميركيين قلقا بشأن مستقبل الكوكب ويؤكدون أن من الممكن خفض انبعاثات الكربون في بلدهم، حيث نادرا ما تُتخذ هذه الخطوة، ويتزامن ذلك مع استعداد زعماء العالم للمشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حول المناخ (كوب-28) الذي ينطلق في دبي في 30 نوفمبر.

ويذهب بالا سيفارامان بسيارته الكهربائية إلى العاصمة الأميركية ليشتري ملابس وقطع أثاث مستعملة، فيما يستخدم جهازا يسخن بحرارة التحريض لإعداد أطباقه النباتية بعدما تخلى عن فرنه الذي يعمل بالغاز، قائلا لوكالة «فرانس برس» «لقد غمرتنا الأخبار المروعة عن المناخ، وقد يكون من الصعب الحفاظ على هدوئنا»، مضيفا أن «الجانب المهم عند اعتماد أسلوب حياة يستند إلى الاستدامة أو الالتزام بعدم إنتاج النفايات، هو أن هذه الخطوة تبعث على الأمل لأنها تشكل وسيلة لاستعادة القدرة على التحكم».

متوسط البصمة الكربونية للشخص الأميركي 15 طنا
أما سيم بلال فلا يتنقل سوى عبر وسائل النقل العام، وهي مهمة صعبة في لوس أنجليس، كما أنه يستخدم أجهزة إلكترونية مُعاد تجديدها ويعيش في شقة يؤمن التيار الكهربائي فيها من خلال ألواح الطاقة الشمسية.

وهذان الشابان اللذان يعيش كل منهما في طرف من الولايات المتحدة، يشغلان وظيفتين تتعلقان بالمناخ. وتبلغ البصمة الكربونية لكل منهما نحو ثلاثة إلى أربعة أطنان سنويا، على ما بينت أداة تقييم ذاتي مُتاحة عبر الإنترنت (carbonfootprint.com)، ويُعد هذا الرقم أقل بكثير من المتوسط الخاص بكل أميركي والذي يصل إلى 15 طنا، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

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ويحضر بالا (28 عاما) الذي يعمل في قسم التواصل لدى منظمة «إيرث جاستس» سماده إلى إحدى الحدائق المحلية، ثم يفتح حاوية للفرز ويرمي فيها بقايا نقانق نباتية وأطباق ورقية وغيرها من المواد القابلة للتحلل الحيوي، قائلا وهو يغطي النفايات بتربة بنية جافة للمساعدة في عملية التحلل «إن هذه البقايا من حفلة أقامها أحد الأصدقاء»، وبعد ستة أشهر، تُستخدم المادة التي يجرى الحصول عليها في أراض مجاورة للمساعدة في عملية زراعة الطماطم والكزبرة والخضر.

تقليل إنتاج غاز الميثان
ويشرح بالا «إن صنع السماد يساعد على منع وصول النفايات العضوية إلى مكبات النفايات»، مضيفا أن «السماد ينتج كميات أقل من الميثان، وهو الغاز المسئول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى».

شارك سيم بلال (21 عاما) في تحرك مكافح للبيئة للمرة الأولى في العام الماضي، عندما قاطع مناظرة بين مرشحين لرئاسة البلدية لمطالبتهما بنشر خطة عملهما المتعلقة بالمناخ.

وفي اتصال عبر الفيديو مع وكالة «فرانس برس»، يقول الشاب المنتمي لحركتين هما «كاليفورنيا غرين نيو ديل كواليشن» و«يوث كلايمت سترايك» في لوس أنجليس «هذه أبرز مشكلة يواجهها أبناء جيلي».

ومع أن الحصول على ترخيص للقيادة مسألة مهمة في حياة الأفراد بالولايات المتحدة، يؤكد الناشط البالغ 16 عاما أن الثمن الذي يجب دفعه لذلك باهظ جدا، وغالبا ما يلجأ في تنقلاته إلى لوح تزلج كهربائي ذي عجلة واحدة - وهي أداة ضرورية في مدينة ليست وسائل النقل العامة مُتاحة في مختلف شوارعها-عندما يقرر عدم استخدام المترو.

خيارات صديقة للبيئة
أما الملابس التي يرتديها فتعود إلى سنوات عدة، فيما جهازه اللوحي هو من طراز أُطلق قبل خمس سنوات وقد قام بتصليحه بعدما انكسرت شاشته. وتجسد كل هذه التدابير فلسفته القائمة على مبدأ اشترِ أقل واشتر بهدف الاستدامة، ويوضح «إن ذلك صعب لأن بعض الأغراض الجديدة تبدو مذهلة ويكون الشخص راغبا في اتباع ما هو رائج»، مضيفا «لكن المسألة لا تستحق ذلك بالنسبة إلي».

ويشارك بالا سيفارامان في واشنطن، بتحركات نظمتها حركة «سنرايز»، والتي تعرض للتوقيف في سبتمبر بسبب فاعليه لها في نيويورك، لكنه يؤكد أن صحتيه الجسدية والنفسية تتحسنان منذ أن اتخذ خيارات صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن الفكرة القائلة بأن الإحجام عن استخدام الوقود الأحفوري تتسبب للفرد بحياة حزينة وبائسة هي استراتيجية تواصل شديدة الفاعلية يستخدمها المعنيون في القطاع.

ويختتم «من وجهة نظر صحية وعاطفية ومالية، ثمة فوائد كثيرة لعيش حياة من دون إنتاج نفايات مع اعتماد حلول مستدامة، وأنا شخصيا أشكل دليلا حيا على ذلك».

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