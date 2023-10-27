  • Alwasat News
Atwasat

قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه باغتصابهن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 02:20 مساء
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه باغتصابهن
بيتر نيغارد (وسط) في حفل افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي في كندا، في 8 سبتمبر 2005. (أ ف ب)
alwasat radio

أكّد قطب الموضة الفنلندي الكندي السابق بيتر نيغارد خلال جلسة عقدت، أمس الخميس، ضمن محاكمته في العاصمة الكندية بسلسلة من جرائم الاغتصاب، أنه لا يعرف النساء اللواتي يقاضينه.

وكان المليونير البالغ 82 عاما، ومؤسس إحدى أكبر ماركات الملابس في كندا وهي «نيغارد إنترناشونال»، دفع في بداية محاكمته في آخر سبتمبر ببراءته من التهم التي وُجهت إليه باعتداءات جنسية وحجز حرية في تورونتو بين 1988 و2005 في حق خمس نساء، كانت أربع منهنّ بالغات والخامسة في السادسة عشرة لدى حصول الواقعات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعندما سأله وكيل الدفاع عنه المحامي براين غرينسبان هل يعرف المدّعيات عليه أو سبق أن التقاهنّ، أجاب نيغارد بنبرة هادئة بـ«لا» مرات عدة.

ونفى نيغارد في اليوم الثاني من إفادته ما روَته المدّعيات من أنه أرسل إليهنّ زهوراً، أو غازلهنّ في طائرة، أو عرض عليهنّ وظيفة، أو حتى أن يكون أتاح لهنّ زيارة مكاتبه الفخمة في تورونتو.

نيغارد: ليس من عادتي إرسال زهور لأي شخص
وقال المتهم في أحد ردوده المفصلة النادرة «كلاّ، لم أفعل ذلك، وبكل صراحة، لم يكن من عادتي على الإطلاق إرسال الزهور لأي شخص».

ويتهم نيغارد باستخدام «سلطته ومكانته كمصمم أزياء ثري لإغراء شابات والاعتداء عليهن جنسياً».

وادّعت خمس نساء إحداهنّ قاصرة وقت الجرائم المنسوبة إلى نيغارد، أن الملياردير دعاهنّ لزيارة مكاتب شركته في كندا واعداً إياهنّ بفرص عمل في مجالي عرض الأزياء أو تصميمها، وعندما لبّين دعوته، ما كان منه إلا أن اعتدى عليهنّ جنسياً في غرفة للنوم. 

محاكمة قطب الموضة الكندي السابق بيتر نيغارد بقضايا اعتداءات جنسية
اتهام مصور موضة شهير بالاعتداء الجنسي
شركات الموضة والمال تقف ضد حوادث تحرش جنسي

وقال نيغارد إنه لم يتعرف على المدّعيات لا من خلال صور الشرطة ولا عندما مثلن على منصة الشهود في الأسابيع الأخيرة، ونفى بشكل قاطع الاتهامات أن يكون احتجز إحداهن على السرير أو تعارك مع أخرى ليتمكن من خلع ملابسها، وقال «لم أكن لأرتكب مثل هذا الفعل إطلاقاً. إنه أمر لم أكن لأفعله إطلاقاًً».

كذلك نفى الرجل الثمانيني ما أكدته إحدى النساء في إفادتها من أنه كان يخزّن عدداً كبيراً من علب الواقيات الذكرية في خزانة غرفة النوم الخاصة في تورونتو.

ويواجه بيتر نيغارد اتهامات أخرى باعتداءات جنسية في كيبيك ومانيتوبا، كما يرغب القضاء الأميركي هو الآخر في محاكمته بتهم اغتصاب عشرات النساء والفتيات والابتزاز والاتجار بالبشر، وتعود الأفعال التي يُتهم بارتكابها إلى الفترة بين عامي 1990 و2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان تسعى لاتخاذ إجراءات لمكافحة السياحة المفرطة
اليابان تسعى لاتخاذ إجراءات لمكافحة السياحة المفرطة
المراكز التجارية في السعودية تستحيل مضمارا للمشي هربا من الحرارة
المراكز التجارية في السعودية تستحيل مضمارا للمشي هربا من الحرارة
هل يجرد الاحترار المساحات الخضراء تحت القطب الجنوبي من غطائها الحافظ؟
هل يجرد الاحترار المساحات الخضراء تحت القطب الجنوبي من غطائها ...
روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان
روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان
أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات
أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها...
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم...
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي...
مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز في 25 الجاري في باريس
مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز في 25 الجاري في......
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف ......
المزيد
أكشاك الهواتف العمومية الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاهٍ ومكتبات
أكشاك الهواتف العمومية الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاهٍ ......
انقطاع الطمث موجود أيضاً لدى إناث الشمبانزي
انقطاع الطمث موجود أيضاً لدى إناث الشمبانزي...
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه باغتصابهن
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد يؤكد أنه لا يعرف من يتهمنه ......
أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات
أستراليا تعاود إعدام الخيول البرية من الجو بواسطة المروحيات...
روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان
روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان...
المزيد