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أنثى دب تفوز بمسابقة «أسبوع الدب السمين» في ألاسكا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 02:43 مساء
أنثى دب تفوز بمسابقة «أسبوع الدب السمين» في ألاسكا
دب بني يصطاد سمك السلمون في محمية ومتنزه كاتماي الوطني في ألاسكا بتاريخ 11 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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فازت أنثى دبّ اسمها «غريزر 128» في مسابقة «فات بير ويك» للعام 2023 للتنافس على أثقل وزن، لتنال بذلك لقب أسمن حيوان من هذا النوع في متنزه وطني في ألاسكا، وحصلت على أصوات تفوق تلك التي نالتها منافستها «32 تشانك» بأربع مرات.

وكتبت إدارة المتنزهات الوطنية عبر انستغرام «إنها جميلة وتمثل نعمة. تناولت عدداً كبيراً من سمك السلمون»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتابعت متوجهةً إلى أنثى الدب بأسلوب فكاهي «ستضعين التاج، كوني المتوّجة! هل أكلتِ التاج»، وأضافت «تهانينا للفائزة بمسابقة أسبوع الدب السمين (فات بير ويك) للعام 2023، أنثى الدب (غرايزر 128) التي أظهرت أداءً مميزاً».

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وتنافست «غرايزر» و«تشانك» إلى جانب نحو ألفي دب آخر تعيش في متنزه كاتماي الوطني على اللقب، بعدما كانت هذه الحيوانات تتناول خلال الأشهر القليلة الماضية أسماك السلمون لكسب أكبر قدر من الوزن.

ويُعد الصيف مع أوائل الخريف فترتين رئيسيتين لحصول الدببة البنية على الأطعمة التي ستتوقف عن تناولها لخمسة أشهر، فتخسر ما يصل إلى ثلث وزنها.

الظاهر ترفيه والهدف توعية بشأن الدببة البنية
وشهدت المسابقة هذه السنة أكثر من 1,3 مليون تصويت، بالإضافة إلى متابعة الجمهور مشاهد مباشرة عبر الإنترنت تظهر الدببة في البرية، وطُلب من المشاركين في عملية التصويت مقارنة صور للدببة تظهرها قبل تناول الأسماك وبعدها، وتوضح كم أصبحت الحيوانات سمينة.

وانطلقت المسابقة التي تُجرى سنوياً عبر الإنترنت عام 2014 مع تصويت بضعة آلاف فقط من الأشخاص، لكنها استحالت حدثاً منتظراً.

ويرمي هذا الحدث إلى زيادة التوعية في شأن الدببة البنية وموائلها في ألاسكا والمخاطر التي تواجهها بسبب الأنشطة البشرية.

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