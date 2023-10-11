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يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن تحطم رقماً قياسياً عالمياً في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 01:11 مساء
يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن تحطم رقماً قياسياً عالمياً في الولايات المتحدة
يقطينة حطمت الرقم القياسي لأكبر ثمرة من هذا القرعيات في العالم، خلال مهرجان في كاليفورنيا في التاسع من أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.

وأثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوغراما، حماسة كبيرة، الإثنين، لدى المشاركين في مهرجان هاف مون باي لليقطين، بالقرب من سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وارتدى ترافيس جينجر قميصاً برتقالياً لهذه المناسبة، ورفع ذراعيه منتصراً أثناء الوزن، بينما أطلقت مكبرات الصوت أغنية كوين «وي آر ذي تشامبيونز» (نحن الأبطال) في الخلفية.

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وتشهد المسابقة التي تقام منذ نصف قرن، تنافساً بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أميركا الشمالية.

يقطينة ترافيس تتفوق بـ110 كيلوغرامات
وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المتحدر من ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوغرامات.

يذكر أن آخر رقم قياسي عالمي قد سُجل عام 2021 في إيطاليا ليقطينة بوزن 1226 كيلوغراماً.

وستُعرض النبتة الفائزة في نهاية هذا الأسبوع في مهرجان الفنون والقرعيات في هاف مون باي بولاية كاليفورنيا الأميركية.

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