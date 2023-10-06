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حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 05:05 مساء
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
صورة نشرتها وكالة التفتيش التايوانية للصحة الحيوانية والنباتية في الخامس من أكتوبر 2023 لحيوان من نوع ثعلب الماء صادرته الجمارك التايوانية في مطار تاويوان قرب تايبيه بعد تهريبه في رحلة جوية آتية من بانكوك. (أ ف ب)
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أُوقف موظف في مطار بانكوك عن العمل بعد أن صعد شخصان على متن طائرة متجهة إلى تايوان، الأربعاء، ومعهما نحو 30 حيواناً برياً في حقيبتيهما، هرب بعضها أثناء الرحلة.

ونشرت وسائل إعلام تايلاندية معلومات عن فوضى شهدتها رحلة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية كانت متجهة من بانكوك إلى تايبيه، بعدما لاحظ الركاب حيوانات تتجول في المقصورة، بينها ثعلب الماء، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت السلطات التايوانية، أمس الخميس، أنها ضبطت 28 سلحفاة واثنتين من ثعالب الماء وحيوان الغرير واثنين من القوارض المجهولة، عُثر عليها نافقة بعد هبوط الطائرة في مطار تاويوان، وأضافت السلطات أن شخصين يُشتبه في تورطهما في تهريب الحيوانات يخضعان للتحقيق.

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وعلى الجانب التايلاندي، أقر مطار سوفارنابومي، الأكبر في المملكة، بوجود خطأ بشري أثناء المرور عبر مراقبة الأمتعة، وقال مدير المطار «بعد مشاهدة صور المراقبة، اكتشفنا أن الشخصين الضالعين في عملية التهريب كانا أجنبيين مرّت أمتعتهما عبر جهاز الأشعة السينية».

توقيف موظف عن العمل!
وكتب في بيان صدر، ليل الخميس الجمعة، «ارتاب أحد الموظفين وطلب من شخص آخر تفتيش الأمتعة، لكنه لم يفعل ذلك، وقد أوقفنا هذا الموظف عن العمل ونجري تحقيقاً».

وتُعد تايلاند مركزاً للاتجار بالحياة البرية، غالباً للتهريب إلى الأسواق الرئيسية مثل فيتنام أو الصين، حيث يتم استخدامها في الطب التقليدي

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