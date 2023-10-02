كاتدرائية في نيويورك تقيم قداسا لمباركة الحيوانات

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت مئات الحيوانات، بينها إبل وبومة وثعبان ضخم وكلاب وقطط على مباركة أحد الكهنة خلال قداس أُقيم، الأحد، في كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في نيويورك، احتفالاً بذكرى القديس فرنسيس الأسيزي، قديس الكنيسة الكاثوليكية، الذي كان من محبي الحيوانات.

حصل كل حيوان، بغض النظر عن حجمه أو نوعه، على مباركة خلال القداس، الذي ترأسه أسقف أبرشية نيويورك أندرو ديتشي، حيث امتلأت الكاتدرائية التي تتسع لقرابة 1500 شخص بالحاضرين الذين يودون مشاهدة القداس مقابل 15 دولار لمدة ساعتين، ومباركة الأسقف ديتشي لحيواناتهم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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أحضر ثلاثة أشخاص ثعبان أصفر داخل الكاتدرائية، وأحضر كل من جون شويكي وكريستين كوكمان، كلبيهما من نوع لابرادور اللذين يتلقيان تدريبات ليصبحا كلبين إرشاديين للمكفوفين في نوفمبر.

وقالت كوكمان للوكالة الفرنسية برس «نأمل في أن توفّر لهما البركة صحة الجيدة وحظاً سعيداً»، مضيفةً «من المذهل أن نكون منخرطين في كنيسة تقرّ بأن للحيوانات أرواحاً».

جمل وتمساح ونعامة في طابور الانتظار

غالبية الكلاب الموجودة ظلت هادئة باستثناء إصدار بعضها نباحاً محدوداً، فيما تفاجأ عدد كبير من الحاضرين بدخول جَمَل أُحضر من إحدى المزارع، واصطحب أندرو ديتشي تمساحاً صغيراً، كما أحضر آخرون بومة وحصان قزم ونعامة، رافقهم متطوعون ارتدوا ملابس بيضاء، في حين كانت الحيوانات الأخرى تنتظر دورها خارجاً.

وأحضرت كيرستين بورتيسيلا (62 عاماً) ووالدتها داغمار كلبتهما الصغيرة سادي، فيما أبدتا سعادتهما لأنهما تمكنا من إحضارها إلى الكنيسة في هذا اليوم الوحيد خلال السنة الذي تجري فيه الموافقة على استقبال الحيوانات داخل الكاتدرائية، وأكّدت بورتيسيلا أن «حباً غير مشروط» يربطهما بالقطة.