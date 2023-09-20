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هجرة أعداد كبيرة من الفيلة من أكبر متنزه وطني في زيمبابوي بسبب شح المياه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 02:05 مساء
هجرة أعداد كبيرة من الفيلة من أكبر متنزه وطني في زيمبابوي بسبب شح المياه
مجموعة من الفيلة في متنزه هوانج الطبيعي في زيمبابوي بتاريخ 18 نوفمبر 2012 (لا أ ف ب )
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تُهاجر مجموعات من الفيلة والجواميس بأعداد كبيرة منذ أسابيع أكبر متنزه وطني في زيمبابوي متجهةً إلى بوتسوانا المجاورة، بسبب شحّ المياه، على ما أفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، الإثنين.

وقال الناطق باسم «زيمباركس» تيناشي فاراو لوكالة «فرانس برس» الإثنين إنّ «عددًا كبيرًا من الحيوانات تغادر متنزه هوانج الوطني إلى بوتسوانا المجاورة». ويضم متنزه هوانج الذي تبلغ مساحته نحو 14600 كيلومتر مربع، نحو 50 ألف فيل.

هجرة الحيوانات
وأكّد فاراو أنّ هجرة الحيوانات من المتنزه إلى بوتسوانا ظاهرة شائعة، لكنّها تحصل هذه السنة بشكل مبكر. واستحالت نقاط المياه الطبيعية راهنًا جافة في وقت أبكر من المعتاد، وذلك بسبب شح الأمطار.

وقال فاراو «لا يمكنني الإفادة بأرقام دقيقة عن عدد الفيلة التي هاجرت، فربما تكون بالمئات أو حتى بالآلاف، لكن ما أؤكّده أنّ العدد كبير»، مشيرًا إلى أن هذه الهجرة بدأت في أغسطس.

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وأضاف «إنّ الحيوانات تبحث عن مياه وطعام، ولا يقتصر الأمر على الفيلة والجواميس فحسب، بل تُعنى به مختلف أنواع الحيوانات الموجودة في المتنزه». وتابع «لقد زاد عدد الحيوانات المهاجرة بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة بسبب الشحّ الكبير والمتزايد في المياه».

وأوضح أنّ الهجرة الجماعية للحيوانات تنطوي على خطورة لناحية احتمال تسجيل هجمات على البشر، لافتًا إلى أنّ «حيوانات إضافية ستغزو المجتمعات وستتنازع مع السكان على المياه».

قُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا 
ويُسجّل منذ العام الماضي عدد من المواجهات بين الفيلة أو الجواميس وسكان القرى المجاورة لمتنزه هوانج. وقُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا العام الماضي جراء هجوم فيلة عليهم، بحسب الحكومة.

وتضم زيمبابوي نحو مئة ألف فيل، أي نحو ضعف قدرة المتنزهات على الاستيعاب، على قول المدافعين عن البيئة.

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