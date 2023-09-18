اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات نشرتها الحكومة اليابانية أن 10% من اليابانيين تزيد أعمارهم على 80 عاما، وهي نسبة تُسجل للمرة الأولى في هذا البلد الذي يكافح لمواجهة شيخوخة سكانه.

ونشرت الحكومة هذه الأرقام الأحد، عشية عطلة رسمية مخصصة لـكبار السن (مَن تزيد أعمارهم على 65 عاما). وأظهرت البيانات كذلك أن 29.1% من اليابانيين تتخطى أعمارهم الـ65 عاما، في زيادة عن العام الماضي (29%) بحسب «فرانس برس».

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

اليابان تُسجل أعلى نسبة من كبار السن في العالم

وأوضحت الوزارة أن اليابان تُسجل أعلى نسبة من كبار السن في العالم، مشيرة إلى بلدين آخرين لديهما نسبة مرتفعة من كبار السن أيضا، هما إيطاليا (24.5%) وفنلندا (23.6%).

وتشهد اليابان منذ عقود انخفاضا في عدد سكانها وتقدما في أعمارهم، تزامنا مع تأخر الشباب في الزواج وإنجاب الأطفال إلى حد كبير، بسبب ظروف العمل غير المستقرة والصعوبات الاقتصادية.

العمل رغم كبر السن

ومن بين اليابانيين البالغ عددهم 124 مليون نسمة، 12.59 مليون شخص تتخطى أعمارهم 80 سنة (10,1%) و20 مليونا تزيد أعمارهم على 75 عاما (16.1%).

عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي

ومن النتائج المترتبة عن هذا الوضع هو أن الأشخاص يعملون على الرغم من كبر سنهم، إذ يمارس العمل أكثر من تسعة ملايين من كبار السن اليابانيين، أي ما يعادل 13.6% من السكان النشطين.

وهذا الرقم يعني أن 25% من كبار السن في الأرخبيل يعملون، وهي نسبة أقل من المُسجل في كوريا الجنوبية (36.2%)، لكن أكثر من تلك الخاصة بالولايات المتحدة (18.6%) وفرنسا (3.9%)، وفق البيانات المنشورة.

بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحة في نهر نيويورك للتوعية في شأن تلوث المياه

ويُتوقع في العام 2040، أن تصبح نسبة كبار السن 34.8% في اليابان.

