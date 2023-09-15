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بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك للتوعية في شأن تلوث المياه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 02:36 مساء
بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك للتوعية في شأن تلوث المياه
لويس بوغ يصل إلى نهاية مسار اجتازه سباحةً في نهر هدسون في نيويورك، 13 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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اجتاز سبّاح بريطاني عُيّنته الأمم المتحدة «عرّاباً من أجل المحيطات»، مسافة 500 كيلومتر سباحةً في نهر هدسون في نيويورك الأربعاء، في خطوة ترمي إلى التوعية في شأن تلوث المياه، قبل أيام قليلة من بدء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرياضي لويس بوغ، البالغ 53 عاماً، عند وصوله إلى باتري بارك على الطرف الجنوبي من مانهاتن، حيث يلتقي نهر هدسون ونهر إيست والمحيط الأطلسي «قبل خمسين عاماً، كان هذا النهر أحد أكثر الأنهر تلوثاً في العالم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

خطوة لـ«إلهام» الآخرين
وقال رئيس المؤسسة التي تحمل اسمه «ينبغي أن تكون أنهرنا نظيفة وسالمة»، مرحّباً بإزالة التلوّث من نهر هدسون منذ سبعينات القرن الماضي. ونظافة النهر أتاحت له السباحة من المنبع في جبال أريدونراكس حتى المصبّ في خليج مدينة نيويورك، لمسافة تبلغ 500 كيلومتر اجتازها في 32 يوماً دون تلقي أي مساعدة، لكن مع اتخاذه فترات استراحة لتناول الطعام والنوم ليلاً.

وأبدى الرجل الخمسيني أمله في أن تكون خطوته سبباً لـ«إلهام» الآخرين وتوعيتهم في شان إزالة التلوث من الأنهار.

وأوضح لويس بوغ، في تصريح صحفي أنّ ناشطين بيئيين آخرين ورياضيين محترفين، «يمكن أن يقولوا لأنفسهم: إذا فعلنا ذلك من أجل نهر هدسون فيمكننا أن ننجزه من أجل نهر في بلدنا وإنقاذه»، مشيرا إلى أنّ لون نهر نيويورك كان قبل إزالة التلوث منه، يتغيّر يومياً استناداً إلى نوع النفايات التي تُرمى فيه.

وسبق للبريطاني الذي يحمل أيضاً جنسية جنوب إفريقيا، أن سبح في مياه القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي والبحر الأحمر، لحضّ الرأي العام العالمي على ضرورة حفظ الأنهر والبحار والمحيطات.

وأنهى بوغ إنجازه قبل مطلع الأسبوع المقبل الذي ستنعقد فيه اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة يُرتقب أن توقّع خلالها الدول الأعضاء على معاهدة دولية لحماية أعالي البحار. وكانت الأمم المتحدة أقرّت هذه المعاهدة «التاريخية» في يونيو الماضي

ويشير موقع بوغ الالكتروني إلى أنّ «السبّاح، وبفضل التزامه وشغفه بالمحيطات (...) عُيّن عام 2013 عرّاباً من أجل المحيطات».

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