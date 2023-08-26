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سرقة «ألفي قطعة» من المتحف البريطاني يعود بعضها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 05:16 مساء
سرقة «ألفي قطعة» من المتحف البريطاني يعود بعضها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد
مدخل متحف "بريتش ميوزيوم" في وسط لندن. (أ ف ب)
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تعرّضت «نحو ألفي» قطعة فنية للسرقة في المتحف البريطاني «ذي بريتش ميوزيوم»، لكن استُرجع البعض منها وفق ما أعلن، السبت، رئيس هذه المؤسسة الثقافية العريقة غداة استقالة مدير المتحف.

واستقال هارتويغ فيشر (60 عامًا) الذي شغل منصبه منذ عام 2016، من إدارة المتحف البريطاني الجمعة، إثر تعرضه لضغوط قوية منذ الإعلان في 16 أغسطس عن فقدان سلسلة قطع من مجموعات المتحف، يعود بعضها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، بحسب «فرانس برس».

وردًا على سؤال لهيئة «بي بي سي» السبت، أشار رئيس المتحف الوزير المحافظ السابق جورج أوزبورن إلى أنه لا يعرف على وجه التحديد عدد القطع المفقودة، لكنه أوضح أن «تقديراتي تتحدث عن نحو ألفي قطعة». وأضاف «بدأنا في العثور على القطع المسروقة، ما يُعدّ بمثابة جانب مشرق لسحابة مظلمة».

قطع صغيرة غير معروضة
والأعمال المسروقة هي قطع صغيرة غير معروضة محفوظة في مخازن المتحف الذي لم يقم بأي جرد كامل لمجموعاته المكتسبة عبر القرون. وشدد على أن المتحف «يجب أن يسرّع العملية الجارية في الأصل لإنشاء قائمة جرد كاملة» بقطع المتحف.

وأثار الإعلان عن السرقات إحراجًا كبيرًا للمؤسسة، و«أضرّ بسمعة المتحف البريطاني»، بحسب أوزبورن الذي قال «نعتقد أننا كنا ضحايا للسرقة خلال فترة طويلة من الزمن، وبصراحة كان يمكن بذل جهود أكبر لمنع ذلك».

ثمانية ملايين قطعة حجر رشيد
وتأسس المتحف البريطاني عام 1753، ويضمّ في مجموعاته المكونة من ثمانية ملايين قطعة حجر رشيد الشهير الذي أتاح فك رموز اللغة الهيروغليفية، ويُعد أحد أكثر نقاط الجذب استقطابًا للزوار في المملكة المتحدة.

وكانت المؤسسة قد أشارت، منتصف أغسطس الماضي، إلى أنها فصلت موظفًا على خلفية هذه القضية، في حين قالت شرطة لندن إنها استجوبت رجلًا، من دون أن تذكر اسمه، لكنها لم تباشر أي ملاحقة قضائية في هذا المجال.

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