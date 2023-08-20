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لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 08:45 مساء
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
أحد أحياء العاصمة الإيرانية طهران بتاريخ 12 فبراير 2023 (أ ف ب)
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أوقفت الشرطة الإيرانية مدير وكالة عقارية بتهمة «تقويض القيم الأخلاقية» لبيعه شقة لكلب.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية «إسنا»، اليوم الأحد، أنها فتحت تحقيقًا «بعد نشر مقطع فيديو يُظهر توقيع وكالة عقارية في غرب طهران عقد بيع شقة لكلب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي سرعان ما انتشر على الشبكات الاجتماعية زوجين يعلنان بيع شقة لكلبهما تشيستر لعدم وجود وريث لهما.

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الكلب يوقع على عقد شراء الشقة بمخلبه
وبدأ الكلب الأبيض الصغير الذي كان واقفًا على مكتب الوكيل العقاري، يوقع العقد بمساعدة المرأة من خلال البصم عليه بمخلبه.

ونقل موقع «ميزان أونلاين»، التابع للقضاء عن نائب المدعي العام في طهران رضا طبر قوله إن «الشرطة أوقفت صباح السبت رئيس الوكالة وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية».

وأضاف أن «لا سند قانونيًا للفعل الذي ارتكبته هذه الوكالة العقارية»، متهمًا رئيسها بـ«الرغبة في تقويض القيم الأخلاقية للمجتمع». ويعتبر الكلب حيوانًا نجسًا في إيران كما هي الحال في عدد من الدول الإسلامية، لكنّ القانون لا يحظر امتلاكه.

وبات عدد متزايد من الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والميسورة يحتفظون بحيوانات أليفة معظمها من الكلاب والقطط.

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