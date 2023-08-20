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واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 12:40 مساء
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين
مرشدون سياحيون محليون يقيمون مخيماً في الصحراء بالقرب من واحة جانت جنوب شرق الجزائر، 28 يوليو 2023. (أ ف ب)
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يتدفق عدد متزايد من السياح الأجانب إلى واحة جانت في الصحراء الجزائرية، حيث يكتشفون مشهداً صحراوياً فريداً من نوعه في العالم يبعث فيهم «السلام الداخلي والراحة التامة».

وتبيّن أرقام نشرتها وسائل إعلام محلية، أنه منذ اعتماد نظام التأشيرات عند الوصول في عام 2021، زار أكثر من أربعة آلاف أجنبي منطقة جانت الواقعة على بعد 2300 كيلومتر في جنوب شرق الجزائر العاصمة، وطاسيلي ناجّر، وهو موقع ساحر مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

«غابات صخرية» من الصلصال الرملي
وتتميز حديقة طاسيلي ناجّر الوطنية بمنظر قمري طبيعي تتخلله «غابات صخرية» من الصلصال الرملي المتآكل، وتشكيلات جيولوجية بألوان تتأرجح بين البرتقالي والأسود، ما يقدّم مشهداً آسراً يستقطب خصوصاً محبي التصوير عند غروب الشمس.

ويقول كريم بنعاسين، وهو سائح فرنسي يبلغ 57 عاماً يعمل في مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» للإنتاج الموسيقي، لوكالة «فرانس برس»، «يكفي أن نأتي إلى جانت مرة لنرغب في العودة إليها.. هذا بالضبط ما حدث لي.. أتيت إلى هنا مع صديقين، وتنتابهما رغبة واحدة فقط، وهي العودة في أسرع وقت ممكن».

وتقول مواطنته أنتونين دو سان بيار (49 عاما)، التي التقتها وكالة «فرانس برس»، في جانت نهاية يوليو «أرغب في المجيء إلى هنا بصورة متكررة لكي أعيد شحن طاقتي، سأحتاج إلى ذلك. وبعدما تعرّفت على المكان، أعتقد أنني سأفعل ذلك بانتظام».

وتضم منطقة طاسيلي، وهي هضبة شاسعة تتخطى مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع، «إحدى أكبر المجّمعات الفنية الصخرية التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ في العالم»، عبر «15000 رسم ومنحوتة تعود إلى عام 6000 قبل الميلاد وتستمرّ حتى القرون الأولى من عصرنا»، وفق ما تؤكد اليونسكو عبر موقعها الرسمي.

وتتيح هذه الرسوم والمنحوتات «متابعة التغييرات في الطقس وهجرة الثروة الحيوانية وتطوّر الحياة البشرية في غياب الصحارى»، وفق اليونسكو.

وفي عام 2021، أثناء جائحة كوفيد -19 التي أثرت بشدة على قطاع السياحة العالمية، قررت السلطات الجزائرية الترويج للسياحة الصحراوية، من خلال السماح للأجانب بالحصول على تأشيرات دخول في المطار عند الوصول إلى جنوب البلاد، مع فتح خط جوي مباشر بين باريس وجانت.

جانت توفر «السلام الداخلي والراحة التامة»
وفي عام 2022، أمضى أكثر من 2900 أجنبي من 35 جنسية مختلفة، معظمهم من الغربيين، إجازات في جانت، مقارنة بـ1200 في العام الأول الذي سهّلت فيه الجزائر الحصول على التأشيرات.

وبالإضافة إلى هؤلاء الزوار، يضاف 17 ألف جزائري جاؤوا للاستمتاع بسحر هذه المدينة الصحراوية، العام الماضي.

وترى سميرة رموني (41 عاماً)، وهي عالمة نفس أتت من الجزائر العاصمة لتمضية إجازة في هذه الواحة، أن جانت توفر «السلام الداخلي والراحة التامة» مع الانفصال عن ضغوط الحياة بحثاً عن الهدوء و«تعلم أشياء جديدة» و«شحن الطاقة» للتمكن من استعادة القوة المطلوبة لمواجهة مصاعب الحياة.

أما عبد القادر رقاقدة، وهو مدير وكالة للسياحة في تمنراست، المنطقة الكبيرة في جنوب الجزائر على بعد 700 كيلومتر إلى الغرب من جانت، فيبدي ارتياحا لفتح السلطات «خطاً كبيراً للسياحة من أوروبا إلى الجنوب» الجزائري.

ويوضح هذا المرشد السياحي الذي ينظم رحلات في محيط الواحة، لوكالة «فرانس برس» أن «المسارات متعددة ومتنوعة» في جانت.

في عام 1982، أُدرج موقع طاسيلي ناجّر على قائمة التراث الثقافي العالمي والتراث الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو، التي أضافت الموقع أيضاً عام 1986 إلى قائمة محميات المحيط الحيوي.

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