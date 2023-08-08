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تعرض 111 حصانا لضربة شمس خلال مهرجان تقليدي في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 09:55 مساء
تعرض 111 حصانا لضربة شمس خلال مهرجان تقليدي في اليابان
جانب من مهرجان سوما نوماوي الياباني (أ ف ب)
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تعرض 111 حصانًا لضربة شمس أدت إلى نفوق اثنين منها، خلال مهرجان ياباني سنوي يعيد تمثيل معارك مع فرسان يرتدون زي الساموراي، وفق ما أفاد الثلاثاء منظمو الحدث الذين يدرسون إمكان تغيير موعد المهرجان في السنة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصًا نُقلوا كذلك إلى المستشفى.

اليابان تشهد أعلى متوسط درجات حرارة منذ أكثر من 100 عام
وفي يوليو شهدت اليابان أعلى متوسط درجات حرارة منذ أكثر من مئة عام، فيما صدرت الثلاثاء تحذيرات من التعرّض لضربات شمس في 26 محافظة من المحافظات اليابانية السبعة والأربعين، مع احتمال أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 38 درجة مئوية.

وأفاد منظمو المهرجان بأن 111 حصانًا تلقت معالجة من ضربة شمس تعرضت لها خلال مهرجان «سوما نوماوي» الذي أُقيم بين 29 و31 يوليو الماضي، مع وصول درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وهو مستوى لم يُسجَّل في اليابان منذ خمس سنوات، بحسب وكالة «فرانس برس».

هذا الحدث السنوي الذي يشارك فيه أكثر من 400 فارس يرتدون دروع الساموراي ويتنافسون مثبتين أعلامًا على ظهورهم، استقطب أكثر من 120 ألف شخص وفق وسائل إعلام محلية.

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دراسة تغيير موعد المهرجان إلى فترة أكثر برودة
وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، قال العضو في اللجنة التنفيذية للمهرجان يوشيتشيكا هيراتا، إن مسألة تغيير موعد الحدث إلى فترة أكثر برودة ستجري مناقشتها في اجتماع يُعقَد الخميس، بالإضافة إلى احتمال اتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة الحرّ.

وأضاف: «قمنا برشّ الحلبة بالمياه للمرة الأولى، لأننا توقعنا أن نشهد حرًا شديدًا. استخدمنا ثلاث شاحنات لرش المياه الذي سُرعان ما تبخّر».

وبعدما شهدت النسخة الماضية من المهرجان نفوق حصان عقب تعرضه لضربة شمس، صوّتت غالبية الفرسان لصالح تغيير تاريخ الحدث، على ما أظهر استطلاع أُجري في ديسمبر.

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