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توقيف 118 شخصًا تجمعوا للدفاع عن الخيول في سباق ببريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 10:17 مساء
توقيف 118 شخصًا تجمعوا للدفاع عن الخيول في سباق ببريطانيا
جانب من الجمهور خلال سابق إبسوم للخيول في إنجلترا في 4 يونيو 2022 (أ ف ب)
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أوقفت الشرطة البريطانية، السبت، 118 شخصًا في مضمار انتري لسباق الخيول في ليفربول، شمال غرب إنجلترا، بعدما تسبب ناشطون في مجال حقوق الحيوان بتأخير انطلاق السباق الوطني الكبير.

وحاول عشرات الناشطين من مجموعة «أنيمل رايزينغ» اقتحام مضمار السباق وتعطيل الحدث. ومع أنه جرى صد غالبية هؤلاء الأشخاص، إلا أن السباق انطلق متأخرًا ربع ساعة، على ما ذكر بيان لشرطة ميرسيسايد، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي المجموع، أُوقف 118 شخصًا للاشتباه في تسببهم بـ«إزعاج عام»، وفق الشرطة. وأشارت «أنيمل رايزينغ» إلى أن ناشطَيْن أقله نجحا في التشبث بإحدى العوائق الموضوعة على المسار. وكانت خطوة الناشطين ترمي، على حد قولهما، إلى تجنُّب نفوق الخيول، في حوادث عادة ما تسجل في هذا النوع من الرياضات.

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نفوق حصان
ونفق أحد الأحصنة عقب سقطة تعرض لها وتسببت له بإصابات لا يمكن معالجتها. وهذه ثالث حالة نفوق لحصان ضمن الدورة الراهنة من الحدث الرياضي.

ونقل بيان لـ«أنيمل رايزينغ» عن الطالبة سارة ماكافري التي شاركت في الخطوة الاحتجاجية، قولها «إن استغلالنا الحيوانات والطبيعة، سواء لأسباب تتعلق بالتغذية أو الترفيه، يشكل مؤشرًا على أن علاقتنا بها متدهورة.. ينبغي إيجاد أساليب نعبِّر فيها عن حبنا للحيوانات من دون أذيتها».

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