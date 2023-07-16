أوكراني يبني ملجأ في ضواحي كييف لحماية عائلته من الضربات الروسية

بعد سقوط صواريخ عدة بجوار منزله في ضواحي كييف، توصّل المواطن الأوكراني كيريلو باراشكوف إلى أن الطريقة الوحيدة لحماية أسرته من الغارات الروسية تتمثل في بناء ملجئه الخاص.

ويوفر الملجأ اتصالاً بشبكة الإنترنت، ويحوي شاحناً للهواتف المحمولة وأجهزة كهربائية أخرى، بالإضافة إلى تجهيزه بمولّد كهربائي في حالة انقطاع الكهرباء. ويقع الملجأ على عمق خمسة أمتار تحت الأرض، ويتحمل 99% من الضربات الجوية حسب باراشكوف الذي يعرض مقطع فيديو يُظهر سقوط قذيفة في يناير أمام منزله «لقد تعرّض المكان لبضع ضربات»، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس».

ويقر باراشكوف بأنه نام مرات عدة داخل الملجأ، حيث يجد السلام في الظلام بعيداً عن الضجيج والتلوث الضوئي.ولا تتلاقى مواقفه مع تلك الخاصة بعدد كبير من سكان كييف الذين توقفوا عن البحث عن ملجأ يحتمون فيه من الغارات، وتعبوا من تمضية الليالي في محطات المترو المزدحمة أو داخل أقبية رطبة.

-أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق قره باغ

-الدنمارك تفتح ملجأ قديما مضادا للأسلحة النووية وسط مخاوف من عودة الحرب الباردة

ويؤكد كيريلو باراشكوف أن المقربين منه «يشعرون يومياً بحال أفضل عندما يُدركون أن ثمة ملجأ قريباً متاحاً لهم في أي وقت للاحتماء من أي هجوم قد يقع»، مضيفاً «إنه بمثابة عقار نفسي».

ويشير إلى أن بعض جيرانه يزورون الملجأ باستمرار، بينما لم يقرر آخرون ارتياده بعد.ويقول «ينبغي توفير اهتمام للأطفال والنساء وأنفسنا لأنّ علينا النجاة».ويعتبر باراشكوف أن حماية العائلة خطوة مهمة جداً لأن زوجته أنجبت حديثاً مولوداً. ويقول «الحمد لله لم نُضطر بعد لإنزاله إلى الملجأ».