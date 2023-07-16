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أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 08:48 صباحا
أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق قره باغ
جندي روسي من قوات حفظ السلام يحرس ممر لاتشين الذي يؤدي إلى إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. (أ ف ب)
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اتهمت أذربيجان، اليوم الأحد، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار لعام 2020، الذي رعته موسكو لإنهاء الحرب التي تخوضها باكو وأرمينيا من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية: «الجانب الروسي لم يضمن التنفيذ الكامل للاتفاق في إطار التزاماته»، معتبرة أن موسكو «لم تفعل شيئا لمنع تسليم أرمينيا معدات عسكرية للقوات الانفصالية في المنطقة»، وفق وكالة «فرانس برس».


 اتهامات أذربيجان للانفصاليين الأرمينيين 
السبت، اتهمت أذربيجان الانفصاليين الأرمينيين في ناغورني قره باغ بالتشويش على طائرات الركاب العابرة لأجوائها، بينما من المنتظر عقد جولة مفاوضات بين باكو ويريفان في بروكسل.
وتتنازع الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينات القرن الفائت، مما أدى إلى حربين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية، وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية. ومنذ ذلك الحين، أصبح العبور بين ناغورني قره باغ وأرمينيا ممكناً عبر طريق وحيد، هو ممر لاتشين.

وقد أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، تعليق حركة التنقل في الممر، متهمةً الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب. لكن المنظمة تمكنت من استئناف عمليات إجلاء المرضى من ناغورني قره باغ الجمعة. بينما تحذر أرمينيا المجتمع الدولي من احتمال حدوث أزمة إنسانية خطيرة في هذه المنطقة الانفصالية منذ ديسمبر بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية الناجم عن قيود على حركة المرور في ممر لاتشين.
 

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