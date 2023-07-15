مزاد على نقود ذهبية نادرة وُجدت مدفونة في حقل ذرة

القاهرة - بوابة الوسط

يُتوقع أن تُباع في مزاد علني، وبملايين الدولارات، أكثر من 700 قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الأميركية، بعد العثور عليها مدفونة في حقل ذرة بولاية كنتاكي جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت الجهة التي تولت تقييم العملات المعدنية، والشركة التي طرحتها في المزاد، أن الكنز الثمين اكتُشِف في مزرعة بكنتاكي في وقت سابق من السنة الجارية، وفق وكالة «فرانس برس». ولم تُوفَّر بعد أي معلومات عن المكان الدقيق الذي كان الكنز موجوداً فيه، ولا عن هوية مُكتشفه. إلا أن الموقع الإلكتروني للمزاد أورد مقطع فيديو يَظهَر فيه رجل يصوّر نفسه وهو يحفر الأرض التي بدت العملات المعدنية موجودة تحتها. وقال في الفيديو: «إنه الشيء الأكثر جنوناً على الإطلاق».

تاريخ العملات المعدنية

أوضح موقع المزاد GovMint.com أن تاريخ العملات المعدنية يعود إلى ما بين 1840 و1863، ومن بينها عملات ذهبية من فئة دولار واحد تُسمّى «هندية»، وأخرى من فئتي عشرة دولارات وعشرين دولاراً. ومن بين ما يحويه الكنز 18 قطعة نقدية ذهبية أميركية نادرة جداً من فئة عشرين دولاراً سُكَّت في العام 1863 بفيلادلفيا، ويتوقع هواة الجمع بيعها بمئات الآلاف من الدولارات.

وشدد تاجر العملات النادرة جيف غاريت في بيان على «أهمية هذا الاكتشاف»، واصفاً الكنز بأنه ما يُعرف بـ«كبسولة زمنية»، أي مخبأ تاريخي لأشياء أو معلومات يستهدف ترك أثر لأجيال المستقبل. وخلال الحرب الأهلية (1861-1865) بين ولايات الرقيق الجنوبية والولايات الشمالية التي ألغت العبودية، التزمت كنتاكي موقفاً محايداً. لكنها شاركت في النزاع. وشرحت هيئة «إن جي سي»، التي تثبتت من صحة العملات، أن «مخبأ كنتاكي للذهب قد يكون أحد نتائج هذه الحرب».