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عدد حالات الانتحار في سنغافورة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 01:06 مساء
عدد حالات الانتحار في سنغافورة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماً
علم سنغافورة في الحي المالي السنغافوري في سبتمبر 2016 (أ ف ب)
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ارتفع عدد حالات الانتحار في سنغافورة، بنسبة 26% العام الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مما يعكس وفق ما نبهت إليه منظمة غير حكومية محلية «مشكلة نفسية مستترة» في المجتمع.

وعبر مركز «ساماريتنز أوف سنغابور» للوقاية في بيانه الصحفي السنوي الذي يتضمن إحصاءات عن هذه المسألة، عن قلقه من معدلات الانتحار بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً والأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 70 و79 عاماً، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد البيان بأن عدد حالات الانتحار الذي بلغ 476 عام 2022 «هو الأعلى (...) منذ عام 2000»، علماً بأن 378 حالة سُجّلت عام 2021.

ولفت الطبيب النفسي ومستشار الصحة النفسية جاريد نغ إلى أن «الزيادة غير المسبوقة في عدد حالات الانتحار (...) تشير إلى وجود مشكلة نفسية مستترة تخيّم على مجتمع (سنغافورة) وخصوصاً في صفوف الشباب وكبار السن».

السبب الرئيسي لوفيات الشباب
وشدد على ضرورة «التيقظ حيال القضايا الملحة التي لا تزال تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية، كالعزلة الاجتماعية والوحدة».

وأفاد البيان بأن الانتحار «شكّل للعام الرابع توالياً السبب الرئيسي لوفيات الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 10 و29 سنة»، إّذ يمثل 33,6% من مجمل الوفيات في هذه الفئة العمرية مع 125 وفاة في 2022.

ويُعدّ الانتحار بحسب منظمة الصحة العالمية، رابع سبب رئيسي للوفيات في كل أنحاء العالم في الفئة العمرية بين 15 و29 عاما.

وفي سنغافورة أيضاً، انتحر 48 فرداً تراوح أعمارهم بين 70 و79 عاماً، بزيادة 60% عن عام 2021، وفقاً لمركز «ساماريتنز أوف سنغابور».

وتعاني سنغافورة التي يُعدّ معدل الخصوبة فيها من الأدنى في العالم، شيخوخة سكانية سريعة، إذ يُتوقع أن يكون واحد من كل أربعة سنغافوريين في الخامسة والستين فما فوق عام 2030، مقارنة بواحد من كل ستة قبل ثلاث سنوات.

ويبلغ عدد حالات الانتحار سنوياً في مختلف أنحاء العالم أكثر من 700 ألف، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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