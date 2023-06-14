بأمر الرئيس.. جيش كولومبيا يبحث عن الكلب البوليسي «ويلسون»

القاهرة - بوابة الوسط

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا حملة دعم الكلب البوليسي «ويلسون»، الذي فُقد أثره بعدما كان له دور بارز في عملية العثور على أربعة أطفال تاهوا في الأدغال الكولومبية، وتبحث عنه حاليا عناصر الجيش الذين «لا يتخلون إطلاقا عن رفيق في ساحة المعركة».

وحفلت الشبكات الاجتماعية في كولومبيا بوسوم كثيرة، منها «#Vamos porWilson #FaltaUno #WilsonHeroeNacional»، داعمة الكلب «ويلسون»، وهو من نوع الراعي البلجيكي، ويبلغ ست سنوات، وشارك في عملية العثور على الأطفال ليزلي (13 عاما) وسوليني (تسعة أعوام) وتيان نورييل (خمس أعوام) وكريستين (عام واحد) الذين تاهوا 40 يوما في الغابة الكولومبية، بعد تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم.

وقالت نورا فيلا، وهي ربة منزل (55 عاما)، لوكالة «فرانس برس»: «عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم، للعثور على الكلب ويلسون»، الذي فُقد في الغابة منذ أيام، في حديث اختصرت فيه الشعور السائد في كولومبيا.



زميل في الميدان

أكد الجيش في تغريدة عبر تويتر أن «عمليات البحث جارية»، لأن عناصره «لا يتخلون قط عن زميل في الميدان»، مضيفا: «خلال تتبعه أثر الأطفال الأربعة في أثناء عملية البحث عنهم، ابتعد ويلسون عن فرق الإغاثة، وضاع». وقال قائد القوات العسكرية الكولومبية، الجنرال هيلدر جيرالدو، الثلاثاء: «عمليات البحث عن الكلب مستمرة، بناء على توجيهات الرئيس غوستافو بيترو، حتى استعادته»، مشيرا إلى أن «سبعين عنصرا من القوات الخاصة يبحثون عنه».

وفي حديث إلى جريدة «إل إسبكتادور»، الثلاثاء، أكد رئيس عملية إنقاذ الأطفال الجنرال بيدرو سانشيز: «سنجد ويلسون وسنعيده». بينما بقي صاحب الكلب كريستيان ديفيد لارا في الغابة، للبحث عن حيوانه. وأوضح سانشيز: «لم يرغب في مغادرة المنطقة حتى يجد كلبه».



أول من عثر على الأطفال

«ويلسون» كان موجودا منذ بدء عمليات البحث عن الأطفال، عقب تمكن عناصر الجيش في منتصف مايو من تحديد موقع الطائرة «سيسنا 206» التي تحطمت في غابة كثيفة، وفيها ثلاثة بالغين: والدة الأطفال وأحد أقربائهم والطيار الذين لقوا مصرعهم نتيجة الحادث. وعثر الكلب على زجاجة حليب «كريستين» على بُعد أربعة كيلو مترات تقريبا من موقع تحطّم الطائرة، في تطور عزّز الآمال في العثور على الأطفال أحياء. وعُثر خلال عمليات البحث على كميات من الفاكهة الممضوغة وحفاضات وأخشاب موضوعة على شكل مأوى ومقص وآثار أقدام.

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وأعلن الجيش أن «ويلسون قبل 15 يوما ضاع بسبب وعورة المنطقة والرطوبة والأحوال الجوية غير المواتية». وأكد سانشيز أن مؤشرات عدة، بينها آثار أقدام الكلب بجانب آثار أقدام الأطفال، تشير إلى أن «ويلسون كان أول مَن عثر عليهم». ورسم ليزلي وسوليني، اللذان يتعافيان في أحد مستشفيات بوغوتا مع أخيهما الصغير وأختهما الصغيرة، كلبا وسط الأشجار قرب أحد الأنهار.

وقالت مديرة المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة أستريد كاسيريس، السبت: «ليزلي أخبرتنا عن الكلب الصغير الذي ضاع، ولا تعرف مكانه، وأنه كان برفقتهم فترة وجيزة».

في كولومبيا، التي تواجه منذ نصف قرن حربا داخلية مع العصابات وتجار المخدرات، يتولى عناصر الجيش تدريب أكثر من 17 ألف كلب على الكشف عن المتفجرات أو إنقاذ أرواح. وأوضح سانشيز أن ويلسون لم يكن محمّلا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، على ما تجري العادة في عمليات مماثلة، لتفادي تمكّن «العدو» من تحديد مكانه، لأن هذه المنطقة الواقعة في جنوب كولومبيا تضم متمردي جماعة «فارك» المسلحة التي رفضت التوصل إلى معاهدة سلام العام 2016.

وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، أسفت باولا روميرو، وهي معلّمة وصاحبة كلب، لعدم «اتخاذ عناصر الجيش كل الإجراءات اللازمة لتحديد موقع ويلسون». أما لويس برادو، وهو عامل مستقل، فيعد «البحث عن الكلب مسألة ضرورية إلى حد معين، لأن ذلك ينطوي على تضحيات بشرية وإمكانات إضافية».