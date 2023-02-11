  • Alwasat News
Atwasat

ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 05:02 مساء
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»
الكلب المُسمى باي دي ليمون في ملجأ ميلاغروس كانينوس جنوب مكسيكو بتاريخ السابع من فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

يختار هواة تربية الكلاب في الولايات المتحدة، سنوياً، حيواناً لمنحه لقب «الأفضل» ومن بين المرشحين كلب متقدم في السنّ، وقع ضحية عنف عصابة اتجار بالمخدرات قُطعت ساقيه الأماميتين.

ولا تتوانى باتريسيا رويز عن رواية هذه القصة لكي تروّج لملجأ «ميلاغروس كانينوس» الذي أنشأته في جنوب مكسيكو، وفق «فرانس برس».

و«باي دي ليمون» أو «فطيرة بالليمون» الذي رُكّب له طرفان صناعيان هو نجم هذا الملجأ الذي يضم نحو 400 كلب و89 هرّا ويقع قرب منطقة سوتشيميلكو المعروفة بقنواتها والتي تشكل آخر إرث يعود إلى العصر ما قبل الكولومبي في المدينة. وروت باتريسيا قصة هذا الكلب عشرات المرات.

- بالصور: أسبوع الموضة بنيويورك.. الكلاب تسرق الأضواء من العارضات

وتقول إنّ «ميلاغروس كانينوس تلقت مكالمة قبل 14 عاما تفيد بأنّ كلبا تعرض لقطع ساقيه». وكان «باي دي ليمون» وقع ضحية كارتل زيتاس في ولاية زاكاتيكاس.

واستفاد الكلب من طرفين اصطناعيين مصنوعين من الجلد في الولايات المتحدة وتحديدا في فرجينيا.

باي دي ليمون
و«باي دي ليمون» الذي يتميّز بفرو فاتح اللون شهد ابيضاضًا مع مر السنين، هو أبرز الكلاب المرشحة في مسابقة «أميركاز فايفرت بيت» «أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة».

ويشير الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة «americasfavpet.com» إلى أنّ هذا الكلب «بطل! فحياته هي مثال على الشجاعة»، مضيفاً أن «وضعه لاقى تعاطفاً من المكسيكيين، ربّما لأنه دليل بسيط ومؤثر على عنف عصابات الاتجار بالمخدرات». وتتولّى مجلة «دوغستر» تغطية المسابقة التي يتلقى الفائز بها 5000 دولار.

وتوضح مديرة الملجأ أنّ «ميلاغروس كانينوس لا تستقبل سوى كلاب حالاتها صعبة جداً، كتلك التي تعاني سرطاناً أو فقدت أرجلها أو إحدى حاستي النظر أو السمع أو تعرضت لتعذيب أو شلل أو تشويه، وغير ذلك من الأفعال التي قد يُقدِم عليها البشر».

عملية جراحية
ومن بين الكلاب الأخرى في الملجأ، تشير باتريسيا إلى فريزا التي تعرضت لضربة فأس حطمت وجهها.

خضعت فريزا لعملية جراحية شكّلت أول تدخل طبي ترميمي يُجرى للكلاب في العالم، واستُخدمت فيه القرينات الأنفية والغرسات، على حد قول باتريسيا.

وتوضح صاحبة الملجأ أنها «أنشأت ميلاغروس كانينوس عقب وفاة كلبها اختناقا فيما كانت هي نائمة». وتقول «بعد هذه الحادثة، قررت أن أساعد كل الكلاب التي تواجه معاناة». واستقبل الملجأ مدى 18 سنة بين 3 إلى 4 آلاف كلب، بحسب باتريسيا.

ويستهلك الملجأ شهريا أربعة أطنان من أطعمة الحيوانات الأليفة تبلغ تكلفتها بين 600 و700 ألف بيزوس «32 إلى 375 ألف دولار». ويستحصل الملجأ على تمويل من خلال دعوات لمساهمات يطلقها عبر موقعه الالكتروني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري ...
عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر أبوسليم وانسحب الاتحاد المصراتي بالغياب في الدوري ...
المسابقات: الدوري الممتاز الليبي في موعده ولائحة العقوبات في انتظار المنسحب

المسابقات: الدوري الممتاز الليبي في موعده ولائحة العقوبات في انتظار المنسحب
الشلماني لـ«بوابة الوسط»: لم نتصل ببوقرة لتدريب منتخب ليبيا.. الملف لم يحسم بعد

الشلماني لـ«بوابة الوسط»: لم نتصل ببوقرة لتدريب منتخب ليبيا.. الملف لم يحسم بعد
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
زلزال تركيا وسورية.. أكثر من 23 ألف قتيل وإنقاذ أطفال من تحت الأنقاض

زلزال تركيا وسورية.. أكثر من 23 ألف قتيل وإنقاذ أطفال من تحت الأنقاض
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
الأهلي المصري يسعى لنيل البرونزية الثالثة تواليا حينما يواجه فلامينغو البرازيلي

الأهلي المصري يسعى لنيل البرونزية الثالثة تواليا حينما يواجه فلامينغو البرازيلي
شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال
تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يقترب من 22 ألف قتيل

تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يقترب من 22 ألف ...
الهلال السعودي يبحث عن لقب تاريخي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي يبحث عن لقب تاريخي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
في قرية أوكرانية مدمرة.. أستاذ يحول منزله إلى مدرسة
في قرية أوكرانية مدمرة.. أستاذ يحول منزله إلى مدرسة
اهتمام واسع في إنجلترا بكشف ملابسات اختفاء أم في الريف
اهتمام واسع في إنجلترا بكشف ملابسات اختفاء أم في الريف
مصرع امرأة وإصابة شخص جراء انهيار ثلجي في «الألب» الفرنسية
مصرع امرأة وإصابة شخص جراء انهيار ثلجي في «الألب» الفرنسية
قبلة جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
قبلة جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
هيئة البريد البريطانية تكشف أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث
هيئة البريد البريطانية تكشف أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر...
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة...
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول...
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم...
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر...
المزيد
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»...
أرملة «تشوباكا» تلغي مزادا على أغراض استخدمت في «ستار وورز»
أرملة «تشوباكا» تلغي مزادا على أغراض استخدمت في «ستار وورز»...
دعوات لمقاطعة أحدث لعبة فيديو من عالم «هاري بوتر»
دعوات لمقاطعة أحدث لعبة فيديو من عالم «هاري بوتر»...
هيئة البريد البريطانية تكشف أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث
هيئة البريد البريطانية تكشف أول طوابع تحمل صورة تشارلز ......
قبلة جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
قبلة جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس تشعل مواقع التواصل ......
المزيد