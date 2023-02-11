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بالصور: أسبوع الموضة بنيويورك.. الكلاب تسرق الأضواء من العارضات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 10:24 صباحا
بالصور: أسبوع الموضة بنيويورك.. الكلاب تسرق الأضواء من العارضات
كلب يشارك في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023 (تصوير: جينا مون - رويترز)
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في يوم للموضة وجمع التبرعات لمنظمات رعاية الحيوان، شهد أسبوع الموضة في نيويورك نجاح الكلاب في سرقة الأضواء خلال عرض الأزياء الافتتاحي «فيربيبي» لمجموعة «إيليسيان».

وجمع العرض المثير بين المصممين وعارضات الأزياء وحيوانات الإنقاذ، في مشهد خلاب كانت الكلاب فيه متألقة، وفق «رويترز».

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وشاركت عشر عارضات يرتدين أزياء صممها عارضون مثل فيكتور دي سوزا ونيكول ميلر وبروك وايلدر وآخرين في عرض الأزياء، وبرفقة كل واحدة منهن أحد الكلاب التي تم تصميم ملابس خاصة بهم.

وتدير الدكتورة كريستينا رام، الرئيسة التنفيذية لشركة «دي آر سي فينتشرز» الراعي الرئيسي للحدث، ولديها ثلاثة كلاب وقطة، العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك خط أزياء راق للإنسان والحيوانات الأليفة.

ملابس واقية للحيوانات
وأوضحت رام التي ابتكرت خطا تكميليا وخطا للملابس الواقية للحيوانات: «بدأنا نفكر... ماذا يمكن أن نفعل من أجل الحيوانات؟ وزوجي كلايتون توماس وعائلته فنحن أطباء بيطريون، لذلك قررنا أن علينا عمل شيء من أجل الحيوانات».

وقالت في الكواليس قبل العرض «أردنا أن تكون الحيوانات على الموضة، لذلك قمنا بعمل خط أزياء لهم أيضا على الموضة».
 

كلب يشارك في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023 (تصوير: جينا مون - رويترز)
كلب يشارك في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023 (تصوير: جينا مون - رويترز)
عارضة تحمل كلبا في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023 (تصوير: جينا مون - رويترز)
عارضة تحمل كلبا في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023 (تصوير: جينا مون - رويترز)
عارضات يصطحبن كلابا في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023(تصوير: جينا مون - رويترز)
عارضات يصطحبن كلابا في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023(تصوير: جينا مون - رويترز)
كلب في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023 (تصوير: جينا مون - رويترز)
كلب في عرض أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة، 10 فبراير 2023 (تصوير: جينا مون - رويترز)
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