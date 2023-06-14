بأدوات منزلية... تعلمي إزالة صدأ المعادن كالمحترفين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعد بقع الصدأ على القطع المعدنية من الأمور التي تؤرق ربات المنزل، وتحتاج إلى مجهود كبير لإزالتها، وإعادتها إلى لمعانها الأصلي.

وعملية الصدأ هي عملية كيميائية تسبب تآكل الحديد والسبائك المعدنية، وفي وجود الرطوبة والأكسجين، يتفاعل الحديد ليشكل مركب الحديد المائي، وهي مادة بنية اللون نطلق عليها الصدأ.\

أخطاء شائعة في إزالة الصدأ

ومن الأخطاء الشائعة التي نرتكبها عند إزالة الصدأ هو استخدام مواد كيميائية شديدة المفعول، مثل «حمض الهيدروكلوريك ومبيض الكلور»، وعدم تنظيف السطح المعدني وتجفيفه تمامًا بعد إزالة الصدأ، مما قد يؤدي إلى ظهور الصدأ مرة أخرى.

كما أن الصوف الفولاذي مناسب لمهام التنظيف الشاقة لكنه قد لا يكون الخيار الأفضل للأسطح الحساسة أو التي يسهل خدشها، حسب موقع «هاوس بيوتيفول».

إلا أن عملية إزالة الصدأ لا تحتاج إلى مجهود كبير، ويمكن ببعض المواد المتوافرة في المنزل التخلص منها.

طريقة إزالة الصدأ

كل ما تحتاجين إليه هو الخل الأبيض وملح الطعام وصودا الخبز وفرشاة نظيفة... ضعي الخل في وعاء كبير، إضافة إلى كمية مناسبة من ملح الطعام، وانتظري حتى ذوبان الملح بشكل كامل.

بعدها، استخدمي قطعة من القماش النظيفة وغطسيها بالكامل في محلول الخل والملح، ثم قومي بلفها حول منطقة الصدأ، واتركي قطعة القماش والمحلول عدة ساعات، ما يمنح الخل والملح فترة كافية للتفاعل مع الصدأ، وإزالته من على السطح.

ثم استخدمي فرشاة معدنية وادعكي منطقة الصدأ بقوة، لمساعدة محلول الخل في إزال الصدأ. استمري في ذلك حتى زوال الصدأ، وقومي بشطف الجسم المعدني بالمياه النظيفة لإزالة أي بقايا من محلول الخل، وضعي ملعقتين من صودا الخبز بعد خلطه جيدا في المياه، وتعمل الصودا على تحييد حموضة محلول الخل والملح وتقليل خصائصه المسببة للتآكل، ولمنع ظهور الصدأ في المستقبل، طبقي طبقة واقية مثل الطلاء أو مانع الصدأ على سطح الجسم النظيف.